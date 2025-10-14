Γαλλία: Ο Λεκορνί «έκοψε» την ιστορική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης του Μακρόν

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε την Τρίτη πως η κυβέρνηση παίρνει πίσω τις αλλαγές με τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης που είχε «περάσει» ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το 2023.

Η κίνηση έρχεται ως προσπάθεια κατευνασμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούσαν την ακύρωση των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό, με «αντάλλαγμα» τη στήριξη στον προϋπολογισμό του 2026 για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί.

«Θα προτείνω στο κοινοβούλιο, από αυτό το φθινόπωρο, να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», του 2027 δήλωσε ο Λεκορνί στους βουλευτές. «Δεν θα υπάρξει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Υπενθυμίζεται πως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 αυξάνει σταδιακά την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη.

Ο Λεκορνί είπε πως η αναστολή της μεταρρύθμισης θα κοστίσει 400 εκατ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος μέσω ενός σκληρού νομοθετικού σώματος που χωρίζεται σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.

Όπως σημείωσε το Reuters, η εξαγγελία αντιπροσωπεύει την αναγνώριση από τον Μακρόν ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος – την οποία θεωρεί ως ένα από τα κύρια οικονομικά του επιτεύγματα – ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την επιβίωση του Λεκορνί, του έκτου πρωθυπουργού του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Μετά την απόφαση του Λεκορνί, ο επικεφαλής του δεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικανών, Λοράν Ουακιέ, είπε πως χρειάζονται διαπραγματεσεις για τον προϋολογισμό και όχι προσφυγή σε πρόωρες εθνικές εκλογές.

«Είναι απαραίτητο να δοθεί στη Γαλλία ένας προϋπολογισμός», είπε, προσθέτοντας ότι η καθυστέρηση της έγκρισης του νόμου θα επιδεινώσει περαιτέρω το έλλειμμα της χώρας.

Σημειώνεται πως ο Λεκορνί θα αντιμετωπίζει τουλάχιστον δύο αιτήματα ψήφου μομφής μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και μένει να φανεί το κατά πόσο οι σημερινές εξαγγελίες του θα αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στον 39χρονο πρωθυπουργό.