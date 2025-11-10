Γαλλία: «Κληρώνει» τη Δευτέρα το αίτημα του Νικολά Σαρκοζί για αποφυλάκιση

Το αίτημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για αποφυλάκιση εν αναμονή της έφεσης θα εξεταστεί σε δικαστήριο του Παρισιού τη Δευτέρα, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πενταετούς ποινής του για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Ο 70χρονος πρώην συντηρητικός πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τον αποβιώσαντα Μουαμάρ Καντάφι. Αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της λήψης παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία.

Η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί εκτελέστηκε αμέσως λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» του εγκλήματος, όπως δήλωσε η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο στο δικαστήριο. Τον περασμένο μήνα φυλακίστηκε στη La Sante στο Παρίσ.

Ο Σαρκοζί αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του θύμα εκδίκησης και μίσους. Δεν θα παραστεί στην ακροαματική διαδικασία, αλλά θα εκπροσωπηθεί στο εφετείο από δικηγόρους.

Ο δικηγόρος Κριστόφ Ινγκρέιν δήλωσε μετά την είσοδο του Σαρκοζί στη φυλακή ότι ο πελάτης του δεν πληρούσε καμία από τις νομικές προϋποθέσεις για «προσωρινή κράτηση» και ότι πάντα συμμορφωνόταν με τη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με το γαλλικό ποινικό δίκαιο, οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν την ανάγκη να αποτραπεί η συνέχιση του εγκλήματος ή να διασφαλιστεί ότι ο κατηγορούμενος θα παραμείνει στη διάθεση της δικαιοσύνης.

Εάν το δικαστήριο συμφωνήσει να τον αποφυλακίσει, ο Σαρκοζί ενδέχεται να υποχρεωθεί να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι, να καταθέσει ένα χρηματικό ποσό ή να παρουσιάζεται τακτικά στις αρχές.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντάς τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται αυτό το μήνα.