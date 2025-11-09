Ο οινοτουρισμός στις προτεραιότητες της στρατηγικής του ΥΠΑΑΤ για τον πρωτογενή τομέα

Ο οινοτουρισμός αποκτά ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου και της τοπικής οικονομίας, καθώς συνδέει την παραγωγή με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού, σήμερα Κυριακή 9/11, επισημαίνεται ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει σχεδιάσει μια στρατηγική ανάπτυξης του αμπελοοινικού τομέα μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και συνέργειες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη στα ελληνικά οινοποιεία.

«Ο οινοτουρισμός είναι γέφυρα ανάμεσα στην παραγωγή και την εμπειρία, κρατά ζωντανή την ύπαιθρο, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς και προσφέρει στους επισκέπτες έναν αυθεντικό τρόπο να γνωρίσουν τον τόπο», είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Στην «καρδιά» της πολιτικής βρίσκονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, τα οποία έχουν ως στόχο τη στήριξη του εισοδήματος των αμπελουργών, την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού κρασιού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ενδεικτικά, ετησίως διατίθενται: 8,43 εκατ. ευρώ για Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων, 7,2 εκατ. ευρώ για Επενδύσεις Οινοποιητικών Επιχειρήσεων - με επιλέξιμες δαπάνες για αίθουσες έκθεσης και γευσιγνωσίας -, 1,4 εκατ. ευρώ για δράσεις ενημέρωσης εντός Ε.Ε. και 5 εκατ. ευρώ για προώθηση σε τρίτες χώρες. «Με αυτά τα εργαλεία ενισχύουμε τον πυρήνα της ποιότητας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη εμπειρία οινοτουρισμού», υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Η δυναμική του οινοτουρισμού αποτυπώνεται και στους αριθμούς: η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 1.200 οινοποιεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΟΑΟ/Wines of Greece, ενώ ολοένα και περισσότερα αποκτούν το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου του υπουργείου Τουρισμού. Οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού παραμένουν σταθερά κοντά στα 100 εκατ. ευρώ ετησίως, με βασικές αγορές τη Γερμανία (26,53 εκατ. ευρώ), τις ΗΠΑ (18,99 εκατ. ευρώ) και τον Καναδά (9,61 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον, τα οινοποιεία της χώρας μετατρέπονται σε τόπους εμπειρίας και πολιτισμού, διαμορφώνοντας χώρους υποδοχής, έκθεσης και γευσιγνωσίας. «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που ανοίγουν τις πόρτες τους στον κόσμο· ο επισκέψιμος αμπελώνας και το οινοποιείο γίνονται ζωντανά κύτταρα τοπικής ανάπτυξης και πολιτισμού», σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ωστόσο, η κλιματική κρίση συνεχίζει να πιέζει τον αμπελουργικό πληθυσμό, με την ξηρασία και τους παρατεταμένους καύσωνες να μειώνουν την παραγωγή και να προκαλούν τάσεις εγκατάλειψης. «Δίνουμε μάχη να μη χαθεί ούτε ένα στρέμμα από τους ιστορικούς μας αμπελώνες και να μείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο με βιώσιμες προοπτικές. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα υπερπαραγωγής και δεν θα δεχθεί περαιτέρω συρρίκνωση του αμπελώνα της, ειδικά εκεί όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες», επισημαίνει ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ.

Σε επίπεδο διακυβέρνησης, ο οινοτουρισμός αποκτά θεσμικό βάθος μέσω του Συμβουλίου Οινοτουρισμού του υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο συμμετέχουν και στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Αποστολή του Συμβουλίου είναι η προώθηση των ελληνικών αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των μονάδων παραγωγής, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων βιώσιμης ανάπτυξης. «Το Συμβούλιο Οινοτουρισμού είναι το τραπέζι όπου ο σχεδιασμός γίνεται κοινή υπόθεση - Υπουργείο Τουρισμού, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και φορείς του κλάδου κάθονται μαζί για να πάνε τον οινοτουρισμό στο επόμενο επίπεδο», λέει ο κ. Πρωτοψάλτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέλος, η συμβολή του ΥΠΑΑΤ ενισχύεται μέσω προγραμμάτων LEADER/CLLD και του Ταμείου Ανάκαμψης, που στηρίζουν δράσεις αγροτουρισμού, κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις και ενδυναμώνουν τα τοπικά δίκτυα. «Θέλουμε περισσότερους επισκέψιμους αμπελώνες, περισσότερες διαδρομές κρασιού και σύγχρονα κέντρα γευσιγνωσίας, ενταγμένα σε ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν που σέβεται το τοπίο και τον παραγωγό», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας.