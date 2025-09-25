Γαλλία: Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης ο Σαρκοζί για την υπόθεση με το «μαύρο χρήμα» από τον Καντάφι

Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς που αφορά τον Νικολά Σαρκοζί.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κατηγορείται ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ από τον εκλιπόντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Οι Γάλλοι εισαγγελείς ζήτησαν επταετή ποινή φυλάκισης για τον Σαρκοζί, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2012 και βέβαια μπορεί να ασκήσει έφεση, εάν κριθεί ένοχος, κάτι που πιθανότατα θα αναστείλει την ποινή του.

Ο 70χρονος Σαρκοζί δικάζεται από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες της «απόκρυψης υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων, παθητικής διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την τέλεση εγκλήματος».

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι έκανε συμφωνία κάτω από το τραπέζι με την κυβέρνηση της Λιβύης.

Πρόκειται για μια σκοτεινή υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει Λίβυους κατασκόπους, έναν καταδικασμένο τρομοκράτη, εμπόρους όπλων και ισχυρισμούς ότι ο Καντάφι παρείχε στην εκστρατεία του Σαρκοζί εκατομμύρια ευρώ που στάλθηκαν στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ενοχή και έχει δηλώσει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Παρά τους επίμονους νομικούς πονοκεφάλους και την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής, της ύψιστης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο, ο Σαρκοζί παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρώην προστατευόμενό του, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, και έχει επίσης προσδώσει αξιοπιστία στο Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα αποτελεί πλέον μέρος του «ρεπουμπλικανικού τόξου».

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει διάφορες νομικές διαμάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, διατάσσοντάς τον να φοράει ηλεκτρονική ετικέτα για ένα χρόνο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε πρώην Γάλλο αρχηγό κράτους, αν και η ετικέτα έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης, πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας σχετικά με την αποτυχημένη του προσπάθεια επανεκλογής το 2012.