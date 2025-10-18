Η απόφαση της Γαλλίας να αναστείλει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έως το 2027 μπορεί να κατευνάσει τις άμεσες πολιτικές εντάσεις, αλλά είναι απίθανο να επιλύσει τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα της κυβέρνησης, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της UBS.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε την αναστολή, στο πλαίσιο της ομιλίας του για τη γενική πολιτική, σε μια κίνηση που αποσκοπούσε να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μειοψηφική κυβέρνησή του και να εξασφαλίσει την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2026.

Οι Σοσιαλιστές είχαν θέσει ως προϋπόθεση για την υποστήριξη της κυβέρνησης την αναβολή της μεταρρύθμισης, η οποία αποτελεί βασική πηγή κοινωνικής αναταραχής από την ψήφισή της το 2023.

Σύμφωνα με το Investing, η UBS δήλωσε ότι η απόφαση, η οποία θα κοστίσει περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027, μπορεί να βοηθήσει τον Λεκορνί να επιβιώσει από δύο ψήφους μη εμπιστοσύνης αυτή την εβδομάδα.

Δεσμευόμενος να μην επικαλεστεί το άρθρο 49 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την ψήφιση του Προϋπολογισμού χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, και υποσχόμενος «καμία λιτότητα», ο Λεκορνί επιδιώκει να αμβλύνει το πολιτικό αδιέξοδο που έχει πλήξει τη δεύτερη θητεία του Εμανουέλ Μακρόν.

Αν και αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα, η UBS προειδοποίησε ότι οι ευρύτερες δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας παραμένουν τεταμένες.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε έλλειμμα κάτω του 5% του ΑΕΠ το 2026, αλλά η UBS αναμένει ότι θα παραμείνει πάνω από αυτό το επίπεδο, με το χρέος να αυξάνεται κατά 2-3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το τρέχον 113% του ΑΕΠ.

Τα spread των γαλλικών ομολόγων μειώθηκαν ελαφρώς έναντι των γερμανικών Bunds και των ιταλικών BTPs μετά την ομιλία του Λεκορνί. Η UBS δήλωσε ότι είναι πιθανή μια περαιτέρω περιορισμένη σύσφιξη, αλλά προειδοποίησε ότι «η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων».