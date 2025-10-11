Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό - Στους 30 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός (vids)

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 30 θανάτους και αρκετούς αγνοούμενους, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πολλαπλές κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος σε ορισμένους δήμους και υπερχείλιση ποταμών.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην πολιτεία Hidalgo ανέφεραν 16 νεκρούς και τουλάχιστον 1.000 κατοικίες και εκατοντάδες σχολεία που έχουν πληγεί.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/IgZDW21eBl — Disaster News (@Top_Disaster) October 11, 2025

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Puebla, Αλεχάνδρο Αρμέντα, δήλωσε ότι τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω περιστατικών όπως κατολισθήσεις, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Οι αρχές ανέφεραν δύο ακόμη θανάτους στην πολιτεία Veracruz.

Así sufren miles de familias de la #Huasteca potosina los efectos del monzón mexicano que cayó en la región oriental del estado de #SanLuisPotosí en los últimos días, ocasionando desbordamiento de ríos y arroyos, así como poderosas bajadas de agua de las montañas.#SLP pic.twitter.com/a97uJNiwU9 — San Luis Al Instante (@sanluisalinstan) October 11, 2025

«Εργαζόμαστε για να στηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε τους δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση», δήλωσε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Δημοσίευσε φωτογραφίες διασωστών που μεταφέρουν προμήθειες περπατώντας μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους.

🇲🇽 Floods caused by torrential rains have killed at least 28 people in Mexico this week and left behind a trail of destruction, local authorities across the country said.

➡️ https://t.co/ekWNlkAhIp pic.twitter.com/6DwrCjuuO9 — AFP News Agency (@AFP) October 11, 2025

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει πάνω από 5.400 άτομα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις επιτήρησης, εκκένωσης και καθαρισμού των πληγεισών περιοχών.

Παράλληλα, οι καταιγίδες Raymond και Priscilla συνεχίζουν να φέρνουν ισχυρές βροχοπτώσεις στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια και στα δυτικά παράλια του Ειρηνικού της χώρας.

🚨 Poza rica , Veracruz , Fonden :

Porque así están disfrutando lo votado en Poza Rica, Veracruz.

🚬

La gobernadora @rocionahle decía que el río Cazones no se iba a desbordar.

🤡@PartidoMorenaMx prefiere andar defendiendo a Venezuela y Palestina y México en la mrda.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻… pic.twitter.com/VeQ2rdoiNW — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 10, 2025