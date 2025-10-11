Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό - Στους 30 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός (vids)
X
X

Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό - Στους 30 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός (vids)

11/10/2025 • 22:45
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
11/10/2025 • 22:45
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 30 θανάτους και αρκετούς αγνοούμενους, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πολλαπλές κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος σε ορισμένους δήμους και υπερχείλιση ποταμών.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην πολιτεία Hidalgo ανέφεραν 16 νεκρούς και τουλάχιστον 1.000 κατοικίες και εκατοντάδες σχολεία που έχουν πληγεί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Puebla, Αλεχάνδρο Αρμέντα, δήλωσε ότι τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω περιστατικών όπως κατολισθήσεις, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Οι αρχές ανέφεραν δύο ακόμη θανάτους στην πολιτεία Veracruz.

«Εργαζόμαστε για να στηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε τους δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση», δήλωσε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Δημοσίευσε φωτογραφίες διασωστών που μεταφέρουν προμήθειες περπατώντας μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει πάνω από 5.400 άτομα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις επιτήρησης, εκκένωσης και καθαρισμού των πληγεισών περιοχών.

Παράλληλα, οι καταιγίδες Raymond και Priscilla συνεχίζουν να φέρνουν ισχυρές βροχοπτώσεις στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια και στα δυτικά παράλια του Ειρηνικού της χώρας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΜΕΞΙΚΟ

Διαβάστε Περισσότερα