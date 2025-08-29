Deutshe Welle

Στο «στόχαστρο» των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων θα βρεθεί εκ νέου ο λεγόμενος «σκιώδης» ρωσικός στόλος, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, ενώ η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει τη χρήση κερδών από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Την ίδια στιγμή η Φον ντερ Λάιεν δηλώνει πως «η Ευρώπη πρέπει να θωρακιστεί και να κρατήσει ασφαλεί ανατολικά σύνορα».

Είπε επίσης ότι «ο Πούτιν είναι αρπακτικό», προσθέτοντας ότι η Λετονία έχει «πικρή εμπειρία» από ρωσικές προκλήσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, καθώς η χώρα συνορεύει με τη Ρωσία.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκινά μια περιοδεία στα κράτη μέλη της ΕΕ στην Ανατολή και τις Βαλτικές χώρες, τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις ασφαλείας από τη Ρωσία.

Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιτυχία των πρωτοβουλιών της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην ήπειρο.

Την ίδια στιγμή, μέτρα περαιτέρω πίεσης προς τη Μόσχα, μετά τη χθεσινή σφοδρή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο, κατά την οποία καταστράφηκε και το κτίριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να συζητήσουν οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών του «μπλοκ». Οι συναντήσεις του πρόκειται να γίνουν διαδοχικά, σήμερα και αύριο, στην Κοπεγχάγη.

Τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο καταδίκασε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς τη «σημάδι» απροθυμίας της Μόσχας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξάλλου, δήλωσε χθες το απόγευμα ότι είναι «φανερό ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι», παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του Ρώσου προέδρου προς τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Ο Πούτιν χλευάζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια» τόνισε από την πλευρά της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη νωρίτερα σήμερα στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι «το μόνο πράγμα που αντιλαμβάνεται είναι η πίεση και αυτό πρόκειται να κάνουμε».

Σκληρό το νέο πακέτο κυρώσεων

Στο πλαίσιο αυτό, τα άτυπα συμβούλια των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, που διοργανώνει η δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα επικεντρωθούν στους τρόπους περαιτέρω πίεσης προς τη Ρωσία μέσω του νέου, 19ου πακέτου κυρώσεων, καθώς και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας. Το νέο «πακέτο» περιέγραψε την Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως «δριμύτατο». Οι ρωσικές επιδρομές άφησαν πίσω τους 19 νεκρούς, ενώ κατέστρεψαν κτίρια στο κέντρο του Κιέβου.

Στο «στόχαστρο» των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, θα βρεθεί εκ νέου ο λεγόμενος «σκιώδης» ρωσικός στόλος, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, ενώ η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει τη χρήση κερδών από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση θα κατατεθεί προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο στην Κοπεγχάγη – με την ελπίδα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις ίσως να πείσουν εκείνους, που συνεχίζουν να εκφράζουν σκεπτικισμό ως προς τις νομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης αλλά και την Ουγγαρία, που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα την απορρίψει, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Καθώς μια τέτοια απόφαση απαιτεί έγκριση από την πλειοψηφία των «27», ήδη εξετάζονται τρόποι παράκαμψης του Ουγγρικού «βέτο».

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας, που αναμένεται να δοθούν στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Το ζήτημα αφορά κατά κύριο λόγο, όμως, τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» και για το λόγο αυτό έχουν προσκληθεί στην Κοπεγχάγη και οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Βρετανίας.

Φον ντερ Λάιεν: «Αρπακτικό» ο Πούτιν – Η Ευρώπη είναι ασφαλής μόνο αν είναι ασφαλές το ανατολικό της σύνορο

Η πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας μαζί με την πρωθυπουργό της Λετονίας Εβίκα Σιλίνα, στην επίσκεψή της στη χώρα της Βαλτικής, εξήρε τις προσπάθειες της χώρας να γίνει «μια πραγματική δύναμη στον τομέα των drones και των αντι-drones» στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής μόνο αν είναι ασφαλές το ανατολικό της σύνορο», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και πρόσθεσε πως «δυστυχώς, οι κίνδυνοι για τους οποίους μας προειδοποίησαν η χώρα σας και οι άλλες βαλτικές χώρες έχουν υλοποιηθεί».

«Ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του, ο Πούτιν είναι ένας αρπακτικό, οι εκπρόσωποι του Πούτιν στοχεύουν εδώ και χρόνια τις κοινωνίες μας με υβριδικές επιθέσεις, με κυβερνοεπιθέσεις, [και] η χρήση των μεταναστών ως όπλο είναι ένα άλλο παράδειγμα», κατέληξε.

Η φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε επίσης ότι η ΕΕ έχει επιτύχει την «πλήρη συνδρομή» στον μηχανισμό SAFE της ΕΕ ύψους 150 δισ. ευρώ για κοινές προμήθειες, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να ενισχύσει την αμυντική παραγωγή.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε επίσης ότι «ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατανοήσει ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε για την ετοιμότητα, την άμεση ετοιμότητα ώστε να ανταποκριθούμε στους αυξανόμενους κινδύνους και απειλές»

Ανέφερε επίσης ότι αυτό περιλαμβάνει τη σημασία της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε «να επενδύσουν στην άμυνα τους και την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα περισσότερων κοινών προμηθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η φον ντερ Λάιεν είπε επιπλέον ότι «Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να τις μετατρέψει σε πολύ σκληρές και ανίκητες για τους πιθανούς εισβολείς».

Πηγή: Deutsche Welle, The Guardian