Ζελένσκι: Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας να αναβαθμιστούν σε επίπεδο ηγετών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία πρέπει να αναβαθμιστούν «επείγοντα» σε επίπεδο ηγετών.

Μάλιστα, ανέφερε ότι επιθυμία του είναι στις συζητήσεις αυτές, σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας να συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Τη δήλωση αυτή έκανε σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν εγγυήσεις αυτού του είδους μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους.