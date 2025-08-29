Πιέζουν Μακρόν και Μερτς για δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, εντείνοντας την πίεση προς τη Μόσχα τη στιγμή που οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ ναυαγούν.

Για να περιοριστούν οι δυνατότητες της Ρωσίας να αντλεί έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα προωθήσουν μέτρα που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που στηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά τη συνεδρίαση Γερμανών και Γάλλων υπουργών την Παρασκευή.

Το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνεχίσουν να «πιέζουν», προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΕΕ: Σχέδιο για επέκταση της στρατιωτικής αποστολής της στην Ουκρανία

Σε άλλη εξέλιξη, οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την Παρασκευή «ευρεία στήριξη» στην προοπτική επέκτασης της στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ ώστε να δρα και εντός της Ουκρανίας, σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία, όπως δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ευρεία στήριξη για την επέκταση της εντολής της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές εντός της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία», δήλωσε η Κάλλας μετά τη συνεδρίαση των υπουργών στην Κοπεγχάγη.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή στην εντολή της αποστολής θα απαιτούσε ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Κοινή δήλωση ΕΕ, πλην Ουγγαρίας: Η Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες και να δείξει βούληση για ειρήνη

Παράλληλα, είκοσι έξι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν νέα δήλωση που εξέδωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καταδικάζοντας τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη και καταγγέλλοντας «την απερίσκεπτη φύση των επιθέσεων της Ρωσίας και την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

Οι ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Ουγγαρίας που αρνείται συστηματικά να υποστηρίξει δηλώσεις επικριτικές προς τη Ρωσία, υπογράμμισε ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε πως «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους έναντι της Ρωσίας και στην επιδίωξή τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζεται στη δήλωση, η οποία δεσμεύεται να «συνεχίσει και να αυξήσει» την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να «επιταχύνει» τις εργασίες για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οι ηγέτες τόνισαν ότι απαιτείται διαρκής ειρήνη με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. «Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η δήλωση της ΕΕ των 26 χαιρέτισε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για τον «τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας για την Ουκρανία».

Το κείμενο έστειλε επίσης σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να παράσχει περαιτέρω πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία για την αυτοάμυνά της, ενώ ζήτησε και εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

Η Ουγγαρία απέρριψε τη δήλωση της ΕΕ

Η δήλωση συντάχθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και εγκρίθηκε χθες το βράδυ από τους ηγέτες. Ωστόσο, η Ουγγαρία αρνήθηκε να την υπογράψει. «Η Ουγγαρία δεν συνδέεται με την παρούσα δήλωση», αναφέρεται στο κείμενο.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της κοινής δήλωσης των 26, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ, δικαιολογώντας την απόφασή του.