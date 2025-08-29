Guardian, BBC

Είκοσι έξι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν νέα δήλωση που εξέδωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καταδικάζοντας τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη και καταγγέλλοντας «την απερίσκεπτη φύση των επιθέσεων της Ρωσίας και την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

Οι ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Ουγγαρίας που αρνείται συστηματικά να υποστηρίξει δηλώσεις επικριτικές προς τη Ρωσία, υπογράμμισε ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε πως «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους έναντι της Ρωσίας και στην επιδίωξή τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζεται στη δήλωση, η οποία δεσμεύεται να «συνεχίσει και να αυξήσει» την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να «επιταχύνει» τις εργασίες για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οι ηγέτες τόνισαν ότι απαιτείται διαρκής ειρήνη με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. «Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η δήλωση της ΕΕ των 26 χαιρέτισε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για τον «τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας για την Ουκρανία».

Το κείμενο έστειλε επίσης σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να παράσχει περαιτέρω πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία για την αυτοάμυνά της, ενώ ζήτησε και εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

Η Ουγγαρία απέρριψε τη δήλωση της ΕΕ

Η δήλωση συντάχθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και εγκρίθηκε χθες το βράδυ από τους ηγέτες. Ωστόσο, η Ουγγαρία αρνήθηκε να την υπογράψει. «Η Ουγγαρία δεν συνδέεται με την παρούσα δήλωση», αναφέρεται στο κείμενο.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της κοινής δήλωσης των 26, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ, δικαιολογώντας την απόφασή του.