Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, μίλησε για την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση των social media στους εφήβους από την κυβέρνησή του σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, προειδοποιώντας ότι οι προκλήσεις που θέτουν τα κοινωνικά μέσα για τα παιδιά «εξελίσσονται συνεχώς».

Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες τεχνολογίας παρακολουθούν στενά την προσπάθεια της Αυστραλίας να γίνει η πρώτη χώρα που θα απαγορεύσει τη χρήση των social media από άτομα κάτω των 16 ετών, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο.

Η Αυστραλία θέλει οι εταιρείες κοινωνικών μέσων να χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη και δεδομένα συμπεριφοράς για να εκτιμούν την ηλικία των χρηστών, και να μην προβαίνουν σε γενική επαλήθευση της ηλικίας.

«Δεν είναι αλάνθαστο, αλλά είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Αλμπανέζε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή», που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της, δήλωσε ότι «εμπνεύστηκε από το παράδειγμα της Αυστραλίας».

«Εμείς στην Ευρώπη παρακολουθούμε και θα μάθουμε από εσάς... είναι στο χέρι μας να αναλάβουμε δράση για την επόμενη γενιά», δήλωσε.

Η απαγόρευση της Αυστραλίας ψηφίστηκε ως νόμος τον Νοέμβριο του 2024 και έχει ως στόχο να καθυστερήσει τη δυνατότητα των εφήβων να δημιουργούν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τρέχουσα ηλικία των 13 ετών στα 16 έτη.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση του Αλμπανέζε πρότεινε τον νόμο επικαλούμενη έρευνες που δείχνουν τις βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των νεαρών εφήβων, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, του εκφοβισμού και των επιβλαβών απεικονίσεων της εικόνας του σώματος.

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εξελίσσεται συνεχώς και οι διάφορες χώρες την αντιμετωπίζουν με διαφορετικούς τρόπους», δήλωσε ο Αλμπανέζε, προσθέτοντας ότι ο νόμος θα δώσει στους Αυστραλούς εφήβους «τρία επιπλέον χρόνια για να διαμορφωθούν από την πραγματική εμπειρία της ζωής, όχι από αλγόριθμους».