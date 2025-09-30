Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 2 δισ. ευρώ για την προμήθεια drones στην Ουκρανία, κάνοντας το πιο συγκεκριμένο βήμα μέχρι στιγμής για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Κιέβου με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

«Συγκεκριμένα, έχουμε συμφωνήσει με την Ουκρανία ότι συνολικά 2 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν για μη επανδρωμένα αεροσκάφη τώρα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Αυτό επιτρέπει στην Ουκρανία να επεκτείνει και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει και στην ΕΕ να επωφεληθεί από αυτήν την τεχνολογία», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε συμμετείχε αργότερα στο Κολέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες για συζητήσεις σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια.

Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε επίσης πρόταση για ένα «δάνειο επανορθώσεων» που θα συνδεθεί με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Το δάνειο θα εκταμιεύεται σε δόσεις και υπό όρους, με μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε στρατιωτικές προμήθειες από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Όπως διευκρίνισε, «δεν υπάρχει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων»· η Ουκρανία θα αποπληρώσει μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις σε μελλοντική διευθέτηση μετά τον πόλεμο.

Η τοποθέτηση της προέδρου της Κομισιόν ακολουθεί αντίστοιχες προτάσεις που είχε διατυπώσει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε άρθρο γνώμης στους Financial Times.

Ο Ρούτε εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δημιουργία «τείχους από drones» κατά μήκος της ανατολικής πλευράς, χαρακτηρίζοντάς την «έγκαιρη και απαραίτητη», με φόντο πρόσφατα αεροπορικά περιστατικά στην Πολωνία, την Εσθονία και τη Δανία.

«Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια σε πυραύλους για να καταρρίπτουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κοστίζουν μόνο μερικές χιλιάδες», τόνισε.

Οι ανακοινώσεις έγιναν ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν τα αμυντικά σχέδια του μπλοκ και τις προετοιμασίες για έναν κοινό Χάρτη Πορείας Ετοιμότητας ΝΑΤΟ–ΕΕ για το 2030.