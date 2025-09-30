Το black box των νέων ηλικιών

Το αναγνωστικό κοινό των εφημερίδων είναι στην πλειοψηφία τους άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας. Ούτε οι ενημερωτικές σελίδες στο διαδίκτυο έχουν καταφέρει να κερδίσουν τις νέες ηλικίες. Οι νέοι 25 – 35 ετών διαβάζουν αλλιώς, μαθαίνουν τα νέα αλλιώς και επενδύουν αλλιώς! Καλά διαβάσατε! Όπως συμβαίνει και με τις εφημερίδες, το ίδιο συμβαίνει και με τα Χρηματιστήρια. Τα νέα κοινά είναι άφαντα! Υποψιαζόμαστε ότι οι νέοι άνθρωποι ψηφίζουν κι αλλιώς! Με άλλα κριτήρια απ’ αυτά που έχουμε συνηθίσει. Είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος για μας τους μεγαλύτερους παραμένει ξένος και απρόσιτος.

Θα μας πείτε ότι πάντοτε υπήρχε μια απόσταση μεταξύ των νέων ανθρώπων και των μεγαλύτερων, αυτό που λέμε «χάσμα γενεών». Δεν νομίζουμε ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εδώ δεν συζητάμε για μια διαφορετική προσέγγιση σε θέματα ιδεολογίας. Δεν είναι ότι άλλα πιστεύουμε εμείς οι «παλαιοί» και άλλα οι νέοι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία. Ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους με τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των θεμάτων.

Η δική μου γενιά διάβαζε εφημερίδες, έβλεπε τηλεόραση και επένδυσε σε μετοχές. Η νέα γενιά δεν ξέρει καν ή δεν θέλει να ξέρει τι είναι οι εφημερίδες, δεν βλέπει τηλεόραση και θα επενδύσει τα χρήματά της στα κρυπτονομίσματα. Δεν ξέρει τι σημαίνει δεξιά και αριστερά, δεν πιστεύει στο σύστημα, δεν εμπιστεύεται την εξουσία. Μπορεί με την ίδια ευκολία να ψηφίσει κάτι ακραία αριστερό ή δεξιό.

Δυστυχώς, έχουμε μάθει να απορρίπτουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Και κάπως έτσι προκύπτουν οι «εκπλήξεις». Οι οποίες δεν είναι στο τέλος και τόσο απροσδόκητο ως γεγονός. Εμείς τις χαρακτηρίζουμε «εκπλήξεις», επειδή δεν είχαμε ασχοληθεί στο μεταξύ με την εξέλιξη του γεγονότος.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Όχι μόνο για το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς οι παλαιότεροι μαζί τους. Μπορεί τελικά αυτό να είναι από επιλογή των νέων ανθρώπων, φοβούμενοι και ορθώς ότι η επικοινωνία θα οδηγήσει μοιραία στη χειραγώγηση. Αν και τελικά αυτά δεν συμβαίνουν επειδή κάποιο μυστικό κέντρο ή ιερατείο αποφάσισε σχετικά. Είναι καταστάσεις που τις διαμορφώνει η ίδια η ζωή. Η συμπεριφορά των παλαιότερων γενεών καθορίστηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις επιπτώσεις του. Ο νέος κόσμος έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Και για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης των νέων, θα πρέπει να συντονιστεί με αυτό ακριβώς που οι ίδιοι καταλαβαίνουν για τον κόσμο μας.

Αφορμή για το σημερινό σημείωμα αποτέλεσε μια παρατήρηση. Ότι οι ηλικίες μεταξύ 20 και 35 ετών αποτελεί σπάνιο είδος στις χρηματιστηριακές μερίδες. Πολύ απλά, οι νέοι 20 - 35 ετών έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο χρηματιστήριο, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν νομίζουμε ότι έτυχε, ότι δήθεν δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Στην εποχή της υπερπληροφόρησης δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έχει πρόσβαση στις πηγές. Εκείνο που μάλλον συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για επιλογή. Και το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Είναι ότι δεν θέλουν να ξέρουν. Δεν πιστεύουν στο σύστημα. Και ακόμα και στις αγορές θεωρούν ότι το αντιμάχονται. Γι' αυτό και τα αντισυστημικά κόμματα έχουν ένα πλεονέκτημα, όπως ακριβώς και τα κρυπτονομίσματα έναντι των μετοχών. Από επιλογή. Πάντα!

Θανάσης Μαυρίδης

