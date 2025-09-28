Φιντάν: Ερντογάν και Τραμπ συμφώνησαν ότι πρέπει να επιλυθεί των θέμα των κυρώσεων CAATSA

Συμφωνία ότι πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας και ΗΠΑ, όπως οι κυρώσεις CAATSA, επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ανέφερε μάλιστα ότι ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του στην Τουρκία τόσο για διμερή επίσκεψη, όσο και για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην 'Αγκυρα το επόμενο έτος.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε Τούρκους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της 80ης Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι "το θέμα των (κυρώσεων) CAATSA αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η ύπαρξη ενός νομικού περιορισμού που εμποδίζει δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ τις συναλλαγές μεταξύ τους είναι ένα συστημικό πρόβλημα».

Ο Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που εκφράζονται στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με την κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων, δήλωσε: «Στην πραγματικότητα, η ύπαρξη συστημικών περιορισμών στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ θα μας ωθήσει αναπόφευκτα να αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις στο διεθνές σύστημα. Ήδη αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά καμία χώρα δεν είναι αυτάρκης με τις ικανότητες που έχει αναπτύξει».

«Οι κυρώσεις CAATSA δεν ταιριάζουν με το πνεύμα της συμμαχίας και της στρατηγικής συνεργασίας» τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξαλειφθούν. «Υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές για αυτό το θέμα. Τώρα οι αρμόδιοι για το θέμα, με επικεφαλής τα υπουργεία 'Αμυνας μας, θα καταβάλουν προσπάθειες για να προχωρήσουν περαιτέρω το θέμα».

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ακόμη ότι οι δύο πρόεδροι αξιολόγησαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και επισήμανε ότι κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και μνημόνιο συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία.

Ανέφερε δε ότι οι Τουρκικές Αερογραμμές συμφώνησαν να αγοράσουν 75 αεροσκάφη μεγάλης ατράκτου και 150 αεροσκάφη μικρότερης ατράκτου. «Θα εργαστούμε πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια για την ισορροπημένη προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και την επίτευξη εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο το Παλαιστινιακό, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά για την Τουρκία ζητήματα, όπως "η άμεση επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα" και "οι κίνδυνοι που δημιουργούν οι επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ στην περιοχή".

Ο Χακάν Φιντάν είπε πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητά της Τουρκίας είναι «η επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, η παύση της σφαγής αμάχων και η άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Εργαζόμαστε πάνω σε ένα έγγραφο που προωθεί μια εκεχειρία και παράλληλα θέτει και άλλα ζητήματα. Όπως είπα, αυτή η εργασία έγινε σε σχετική σιωπή. Ως ενδιαφερόμενες χώρες, συνεισφέραμε. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται» δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ αναφορικά με τη Συρία, προσθέτοντας ότι «και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευθεί η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Συρίας».

Ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κοινού για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της συντονισμένης δράσης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά αποδοτική για τις διμερείς σχέσεις μας με τις ΗΠΑ», είπε και κατέληξε λέγοντας ότι «στο τέλος της επίσκεψής μας, διαπιστώσαμε ότι και οι δύο χώρες επιθυμούν να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό».

Οι ΗΠΑ μπλόκαραν την εξαγωγή κινητήρων για την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους Kaan

Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των κινητήρων του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς KAAN, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει «παγώσει».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει σε εκκρεμότητα στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς όπως είπε «οι άδειες έχουν μπλοκάρει», γεγονός που θέτει σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση του κορυφαίου αμυντικού προγράμματος της Άγκυρας.

Όπως ανέφερε, η έγκριση των αδειών από την Ουάσινγκτον είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος: «Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

«Ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των κυρώσεων CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων», συμπλήρωσε.

Με τη δήλωση αυτή επιβεβαίωσε τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι αμερικανικές θεσμικές διαδικασίες, κυρίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας.

Η Άγκυρα έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα KAAN, το οποίο θεωρεί θεμελιώδες για την ενίσχυση της αμυντικής της αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες.

Ωστόσο, η εκκρεμότητα με την αδειοδότηση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, θέτει σοβαρά εμπόδια στον προγραμματισμό και καθυστερεί την παραγωγική διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Χακάν Φιντάν προσπάθησε να εκπέμψει μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τον στρατηγικό της στόχο.

Επίσης, ο Φιντάν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής drones να ανοίξει μονάδα σε αμερικανικό έδαφος.