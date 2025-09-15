FBI: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον ύποπτο

Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία, που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Πολλά πειστήρια περισυλλέχτηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα (δυτικά), όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση.

«Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα "έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω"», ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει «αποδείξεις» αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει προκριθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς - «Είχαν ρομαντική σχέση», σύμφωνα με το FBI

Παράλληλα, με τρανς άτομο φέρεται να συζούσε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύμφωνα με το FoxNews, αξιωματούχοι του FBI επιβεβαίωσαν ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είχε «ρομαντική σχέση» με το ανώνυμο άτομο, το οποίο είναι άνδρας που βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής φύλου, και ότι μοιράζονταν ένα διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Οι αξιωματούχοι του FBI δήλωσαν στο Fox News Digital ότι ο σύντροφος του Ρόμπινσον συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα του FBI.

Ένας αξιωματούχος του FBI δήλωσε στο Fox News Digital ότι το άτομο αυτό ήταν «εξαιρετικά συνεργάσιμο» και ότι «δεν είχε ιδέα» ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον ιδρυτή της Turning Point USA. Το άτομο αυτό δεν κατηγορείται επί του παρόντος για καμία εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τη δολοφονία.

Το FBI είχε στη διάθεσή του μηνύματα κειμένου και άλλες επικοινωνίες μεταξύ του Ρόμπινσον και του συντρόφου του, τα οποία βοήθησαν τους πράκτορες του FBI να εντοπίσουν τον Ρόμπινσον. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το FBI συνέλεξε αποδεικτικά στοιχεία από το διαμέρισμά τους, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, τα οποία έχουν σταλεί στο Quantico για εξέταση.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει εάν ο σύντροφος του Ρόμπινσον θα κατηγορηθεί για συμμετοχή στο έγκλημα.

«Το FBI ερευνά έναν αριθμό ρεκόρ πληροφοριών», δήλωσε εκπρόσωπος του FBI. «Κάθε σύνδεση, κάθε ομάδα, κάθε σχέση θα διερευνηθεί και όποιος εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρίσκεται, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη».

Μια πηγή από τις αρχές επιβολής του νόμου είπε ότι ο πατέρας του Ρόμπινσον, ο οποίος τελικά τον παρέδωσε στις αρχές, είπε στο FBI ότι αναγνώρισε τον γιο του από τις εικόνες των καμερών παρακολούθησης που ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έδωσε εντολή να δημοσιοποιηθούν καθώς εξελισσόταν η 33ωρη ανθρωποκυνηγητική επιχείρηση.

Η πηγή ανέφερε ότι όταν ο Ρόμπινσον έφτασε στο σπίτι του πατέρα του, έλεγε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο πατέρας μίλησε με έναν ιερέα που γνώριζε η οικογένεια πριν παραδώσει τον γιο του.