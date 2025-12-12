Η Ουκρανία δρομολογείται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, βάσει μιας ειρηνευτικής πρότασης που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, η ένταξη στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 ορίζεται στο τελευταίο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία, την οποία διαπραγματεύονται Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι με την υποστήριξη των Βρυξελλών, όπως αναφέρουν άτομα, τα οποία έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση του μπλοκ για την εισδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι πηγές.

Σημειώνεται ότι, το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.

Bild: Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι - Θα συναντηθεί με τον Μερτς

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί το Βερολίνο τη Δευτέρα για να συναντήσει τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και να συνομιλήσει με εκπροσώπους της Βρετανίας και της Γαλλίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild την Παρασκευή.

Η μορφή των συνομιλιών και το αν θα παρευρεθούν αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως δεν είναι ακόμη σαφές, σύμφωνα με την Bild.