Fars: Το Ιράν ετοιμάζεται για ένα παρατεταμένο πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Η ηγεσία του Ιράν ετοιμάζεται για ένα παρατεταμένο πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που θεωρείται ως πρακτορείο ειδήσεων που απηχεί τις απόψεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Τεχεράνη έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της χώρας σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, με έμφαση στην εξασφάλιση βασικών αγαθών, τη στήριξη των μέσων διαβίωσης, τη διατήρηση των εισροών παραγωγής και τη μεγιστοποίηση των εθνικών υποδομών.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο και εφαρμόζεται σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα και την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση μακροχρόνιας πολεμικής σύγκρουσης.