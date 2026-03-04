Ιράν: Έκρηξη σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην πόλη Μπανέχ του Δυτικού Κουρδιστάν

Μια έκρηξη συγκλόνισε σήμερα μια πόλη στην επαρχία του Δυτικού Κουρδιστάν, στο Ιράν, σύμφωνα με ένα βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επαληθεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τεράστια σύννεφα καπνού υψώνονταν πάνω από την πόλη Μπανέχ το πρωί. Με βάση τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στόχος ήταν μια βάση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τις κουρδικές ομάδες που στο παρελθόν μάχονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στις ζώνες που κατοικούνται κυρίως από Κούρδους, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο αυτές οι ομάδες σταμάτησαν την ένοπλη δράση τους εντός της χώρας αν και συνεχίζουν από την εξορία, κυρίως από το Ιράκ, την ενεργή εκστρατεία τους κατά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο, στο γειτονικό Ιρακινό Κουρδιστάν, ένοπλες οργανώσεις αντιπολιτευόμενων Κούρδων.

Πέντε οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι PDKI και PAK ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι ενώθηκαν σε έναν πολιτικό σχηματισμό με στόχο να επιτύχουν την αυτοδιάθεση των Κούρδων. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε εξάλλου ότι η CIA σχεδίαζε να εξοπλίσει τους Κούρδους για να εξεγερθούν στο Ιράν.

Η στήριξη αυτή των ΗΠΑ στους Κούρδους είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το περασμένο Σάββατο, πρόσθεσε το CNN, που βασίζεται σε αμερικανικές πηγές και σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν.

