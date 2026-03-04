BBC: Με την εξουδετέρωση της ιρανικής αεράμυνας οι ΗΠΑ μπορούν να αναπτύξουν βομβαρδιστικά

Για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να αναπτύξουν μεγαλύτερα βομβαρδιστικά για επιθέσεις εις βάρος του Ιράν έκανε λόγο την Τετάρτη το BBC, μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για το ότι «έρχονται όλο και μεγαλύτερα κύματα» επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είπε πως «τα βομβαρδιστικά μας B-2 και B-1 έχουν πραγματοποιήσει αδιαμφισβήτητες χειρουργικές επιθέσεις εναντίον πολλαπλών πυραυλικών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο Ιράν. Και μόλις χθες το βράδυ μια δύναμη βομβαρδιστικών B-52 έπληξε βαλλιστικούς πυραύλους και θέσεις διοίκησης και ελέγχου».

Ο αμυντικός συντάκτης του BBC, Κρις Πάρτριτζ, σημείωσε πως με την αεράμυνα του Ιράν να φαίνεται πλέον εξουδετερωμένη, η ανάγκη για μικρά, «αόρατα» αεροσκάφη τύπου stealth μειώνεται.

Αυτό σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα βομβαρδιστικά - ειδικά τα B-52 με το μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο τους - μπορούν να χτυπήσουν περισσότερους στόχους βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος, χωρίς να δεχθούν πλήγματα.

Το Ιράν έχει απαντήσει με περισσότερες από 500 επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, είπε ο Κούπερ.

Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό που έχει η Τεχεράνη - αλλά ένας ανώτερος στρατηγός των ΗΠΑ το 2022 τον υπολόγισε σε περισσότερους από 3.000 - και αυτό δεν περιλαμβάνει την ικανότητα πυραύλων κρουζ της χώρας.