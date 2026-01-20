Η Ευρώπη απαντά στον Τραμπ: «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, επιβεβαίωσαν την Τρίτη οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε το πάγωμα των συζητήσεων γύρω από αυτή τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι και προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αλλά την κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ.

Το κοινοβούλιο σχεδίαζε να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες την κατάργηση των δασμών σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το να μην επιτραπεί στις αμερικανικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμούς είναι ένα «πολύ ισχυρό εργαλείο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός. Δεν νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή αγορά» είπε από την πλευρά της η Βαλερί Χάγιερ, η πρόεδρος του κεντρώου Renew.

Αντιθέτως, ένα τμήμα της ακροδεξιάς τάχθηκε κατά του παγώματος της συμφωνίας. «Πιστεύουμε ότι είναι λάθος», είπε ο συμπρόεδρος της ευρωσκεπτικιστικής, συντηρητικής ομάδας Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Νικόλα Προκατσίνι.

Ωστόσο, η ομάδα «Πατριώτες», της οποίας προεδρεύει ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, τάχθηκε υπέρ της «αναστολής» της συμφωνίας.

Μια ευρύτερη αντίδραση βρίσκεται υπό εξέταση στις Βρυξέλλες. «Η απάντησή μας θα είναι επομένως αποφασιστική, ενωμένη και αναλογική», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σε πρώτη φάση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τους δασμούς τους σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία πιέζει για να προχωρήσει παραπέρα.

Το πάγωμα των συζητήσεων στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμποδίζει την επικύρωση και κατά συνέπεια την εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι διάφορες πολιτικές ομάδες δεν εμφανίζονται τόσο ενωμένες σε ό,τι αφορά τις άλλες πιθανές απαντήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στις απειλές του Τραμπ.

Το ΕΛΚ έκανε έκκληση για «αποκλιμάκωση», αρνούμενο να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), που θα επέτρεπε για παράδειγμα να περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Προκατσίνι.

Η προσφυγή σε αυτόν τον μηχανισμό, τον αποκαλούμενο και «οικονομικό μπαζούκα» της Ευρώπης, στηρίζεται από τις άλλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ.

«Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ»

Σε δήλωσή, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ανέφερε ότι οι επιδεινούμενες εντάσεις ΗΠΑ-Ευρώπης σημαίνουν ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, η οποία προβλέπει δασμούς 15% των ΗΠΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ σε αντάλλαγμα με το μπλοκ να μην επιβάλλει δασμούς στις αμερικανικές εξαγωγές.

«Το ΕΛΚ υποστηρίζει τη διατλαντική εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά δεδομένων των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», έγραψε ο Βέμπερ. «Οι δασμοί 0% στα αμερικανικά προϊόντα πρέπει να τεθούν σε αναμονή.»

«Αυτή η συμφωνία, δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχει τέτοια ένταση», σημείωσε ο κ. Βέμπερ σε σχετική ενημέρωση στο Στρασβούργο και μάλιστα προσέθεσε: «Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι απαράδεκτοι». Παραίνεσε πάντως σε «ψυχραιμία», και κάλεσε στην αντιμετώπιση του ζητήματος «με τον ευρωπαϊκό τρόπο» και όχι με τον «τρόπο του Τραμπ»: «Παροτρύνω όλες τις πλευρές να μην κλιμακώνουν τις εντάσεις».

Αναφορικά με τη Γροιλανδία, ο Μάνφρεντ Βέμπερ ξεκαθάρισε πως «είναι μέρος της Ευρώπης και έδαφος της Δανίας».

Μήνυμα Μακρόν σε Τραμπ από Νταβός: Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά. «Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.

Δασμοί Τραμπ σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για τη Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Δανία στη διαμάχη της με την Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ απείλησε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθούν οι δασμοί, ενώ προειδοποίησε ότι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν «επιτευχθεί Συμφωνία για την Πλήρη και Ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Οι δασμοί θα αφορούν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για δασμούς 200% στη σαμπάνια και τα γαλλικά κρασιά, εάν ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν δεν αποδεχθεί την πρότασή του για το Συμβούλιο Ειρήνης.

Μπέσεντ σε Ευρωπαίους: Καθίστε, πάρτε μία βαθιά ανάσα και μην απαντήσετε στους δασμούς

Από τη μεριά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην προβούν σε αντίποινα απέναντι στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και τις προέτρεψε να «είναι ανοιχτόμυαλες».

«Λέω σε όλους, χαλαρώστε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα... Ο πρόεδρος θα είναι εδώ αύριο και θα περάσει το μήνυμά του», δήλωσε ο Μπέσεντ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Τόνισε πως θα βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση και ότι αυτό θα εξελιχθεί με τρόπο που θα καταλήξει σε πολύ καλό αποτέλεσμα για όλους», είπε.

Ερωτηθείς για την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί προτρέχετε εκεί; Γιατί παίρνετε το χειρότερο σενάριο;... Σταματήστε την υστερία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα».

Παράλληλα απέρριψε την ιδέα ότι οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να επιβάλουν οικονομικά αντίποινα και να εκποιήσουν αμερικανικά ομόλογα δημοσίου. «Είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να τα κατέχουν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος έναν νόμο περί έκτακτης ανάγκης είναι οι «πιο κατάλληλοι» τρόποι αντιμετώπισης απέναντι στις εμπορικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, παρά τις προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον τους.

Ο Γκριρ δήλωσε σε φόρουμ στο Νταβός ότι υπάρχουν άλλες επιλογές για την επιβολή νέων δασμών αν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους δασμούς IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), αλλά αρνήθηκε να τις συζητήσει.

Χθες σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times, ο Γκριρ δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ θα επιβάλει αμέσως νέους δασμούς αν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους προηγούμενους που έθεσε σε όλον τον κόσμο επικαλούμενος αμερικανική νομοθεσία περί έκτακτης ανάγκης.