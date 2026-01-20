Μακρόν από το Νταβός: Η Ευρώπη προτιμά τον σεβασμό, όχι τους νταήδες

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για «μια στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες» στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Πρόκειται για μια μετατόπιση προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να μετρά είναι αυτός του ισχυρότερου», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» επανεμφανίζονται στη διεθνή σκηνή.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη, παρά τις αργές διαδικασίες της, παραμένει προβλέψιμη και βασισμένη στο κράτος δικαίου, κάτι που -όπως σημείωσε- αποτελεί πλεονέκτημα στη σημερινή διεθνή συγκυρία.

«Μπορεί να είμαστε αργοί, αλλά είμαστε προβλέψιμοι και λειτουργούμε με κράτος δικαίου», ανέφερε.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα να απειλούνται σύμμαχοι με δασμούς» και ότι η Ευρώπη «προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες».

Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από την «καταπάτηση» του διεθνούς δικαίου και την επικράτηση του δικαίου του ισχυρότερου, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος φορούσε γυαλιά ηλίου λόγω ενός προβλήματος στα μάτια του.

«Είναι σαφώς μια πολύ ανησυχητική περίοδος», δήλωσε ο Μακρόν, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην επιθετική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, είπε ότι οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν με τις ΗΠΑ υπό την απειλή δασμών «υπονομεύουν τα εξαγωγικά μας συμφέροντα, απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στην αποδυνάμωση και υποταγή της Ευρώπης».

Ο Μακρόν επανέλαβε επίσης την άποψή του ότι οι απειλές με δασμούς που χρησιμοποιούνται ως «μέσο πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας» είναι «απαράδεκτες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το 65% του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες συνδέεται με την καινοτομία, τομέα στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερέχουν χάρη σε ισχυρές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

«Η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις – αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές μας με τις ΗΠΑ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, τονίζοντας την ανάγκη για «μεγαλύτερη απλούστευση», ώστε να καταστεί πραγματικά λειτουργική και αποτελεσματική ως ενιαίος χώρος οικονομικής δραστηριότητας.

Κλείνοντας την περίπου δεκάλεπτη ομιλία του, ο Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερη ανάπτυξη και σταθερότητα».