Δανία: Το συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension πουλάει τα αμερικανικά ομόλογα που διαθέτει

Το συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension της Δανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα πουλήσει τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου που κατέχει, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το τέλος του μήνα, επικαλούμενο την αδύναμη οικονομική κατάσταση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το AkademikerPension δήλωσε ότι η απόφαση αυτή δεν αποτελεί πολιτική δήλωση που σχετίζεται με τη διαμάχη μεταξύ της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία.

«Η απόφαση βασίζεται στην κακή οικονομική κατάσταση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης της ρευστότητας και του κινδύνου», δήλωσε ο διευθυντής επενδύσεων Anders Schelde σε γραπτή δήλωση.

«Επομένως, δεν σχετίζεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, αλλά φυσικά αυτό δεν έκανε πιο δύσκολη τη λήψη της απόφασης», πρόσθεσε.

Η AkademikerPension διαχειρίζεται συνολικά 164 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (25,74 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.