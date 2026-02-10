Έκθεση - Εσθονία: Η Ρωσία σχεδιάζει την ενίσχυση της άμυνάς της καθώς η Ευρώπη επανεξοπλίζεται

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στρατιωτικά εναντίον κάποιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ φέτος ή του χρόνου, αλλά σπεύδει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της την ώρα που η Ευρώπη επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας.

Η Εσθονία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία, είναι μία από τους σφοδρότερους επικριτές της Μόσχας και ένθερμη υποστηρίκτρια της Ουκρανίας.

Η Ευρώπη «πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και την εσωτερική ασφάλεια προκειμένου (…) στο μέλλον η Ρωσία να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει καμία ελπίδα εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ», σχολίασε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Κάουπο Ρόσιν μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Βλέπουμε ότι η ρωσική ηγεσία ανησυχεί πολύ (…) για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, βλέπουν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να είναι σε θέση να αναλάβει ανεξάρτητα στρατιωτική δράση εναντίον της Ρωσίας σε δύο με τρία χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στόχος της Ρωσίας τώρα είναι «να το καθυστερήσει και να το εμποδίσει», σημείωσε.

Η παραγωγή πυρομαχικών αυξάνεται τόσο γρήγορα ώστε η Ρωσία θα είναι σε θέση να έχει αποθέματα για μελλοντικούς πολέμους ενώ συνεχίζει να πολεμά στην Ουκρανία, επεσήμανε η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας.

Οποιαδήποτε επίθεση της Ρωσίας εναντίον της χώρας θα περιλάμβανε τη χρήση drones «στην ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα, ταυτόχρονα εναντίον ολόκληρης της επικράτειας της Εσθονίας», πρόσθεσε.

Η εσθονική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών εκτιμά ότι το Κρεμλίνο εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ τον βασικό του παγκόσμιο αντίπαλο, ενώ ταυτόχρονα προσποιείται ότι είναι έτοιμο για συνεργασία, με στόχο την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

«Η αλλαγή αυτή προέκυψε από τη φιλοδοξία του Κρεμλίνου να εκμεταλλευτεί τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να αποκαταστήσει τις διμερείς σχέσεις και να επιδιώξει μια διευθέτηση που θα επισημοποιούσε την ήττα της Ουκρανίας», ανέφερε.

«Παρά αυτήν τη φαινομενική αλλαγή στάσης, οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητοι: επιδιώκει να περιθωριοποιήσει τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να αναδιαμορφώσει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης σύμφωνα με το όραμα της Μόσχας», πρόσθεσε η εσθονική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κίνα θεωρεί τη Ρωσία έναν χρήσιμο σύμμαχο στην επιδίωξή της να περιθωριοποιήσει τη Δύση και μια πηγή ενέργειας σε περίπτωση που μια σύγκρουση με την Ταϊβάν οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος του Πεκίνου και σε ναυτικό αποκλεισμό. Οι δύο χώρες μοιράζονται την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας.

«Οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς τη Ρωσία θα τροφοδοτούσαν, στην πράξη, και τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της Κίνας», ανέφερε η έκθεση.