Ερυθρός Σταυρός: Θα πάρει χρόνο η επιστροφή των σορών από τη Γάζα - Κάποιες ίσως να μην βρεθούν

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δηλώνει ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να επιστραφούν οι σοροί όλων των νεκρών ομήρων, χαρακτηρίζοντας το ως «τεράστια πρόκληση» δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν για τον εντοπισμό των λειψάνων μέσα στα ερείπια της Γάζας.

«Αυτό είναι μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση των ζωντανών ατόμων. Είναι μια τεράστια πρόκληση», τόνισε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Christian Cardon, προσθέτοντας ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες, με την πιθανότητα κάποιες από τις σορούς να μην βρεθούν ποτέ.

«Νομίζω ότι υπάρχει σαφώς ο κίνδυνος να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αυτό που λέμε στα συνεργεία είναι ότι αυτό πρέπει να είναι η πρώτη τους προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Πάντως, αρνήθηκε να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή τοποθεσία των νεκρών ομήρων, επικαλούμενος την ευαισθησία της εν εξελίξει επιχείρησης.

Η Χαμάς παρέδωσε τα πτώματα τεσσάρων νεκρών ομήρων, με το Ισραήλ και τις οικογένειες των υπόλοιπων 24 να κατηγορούν την τρομοκρατική οργάνωση για παραβίαση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Τη Δευτέρα, οι υπόλοιποι 20 ζωντανοί όμηροι που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 απελευθερώθηκαν από παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες.