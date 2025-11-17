Ερυθρά Θάλασσα: Τα εμπόδια των τεχνολοικών ομίλων για την πόντιση των καλωδίων διαδικτύου

Πολλά υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου που προορίζονται να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί, καθώς οι πολιτικές εντάσεις και οι αυξημένες απειλές για την ασφάλεια έχουν καταστήσει τη διαδρομή πιο επικίνδυνη και περίπλοκη για τα εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα σχέδια της Meta για το 2Africa, ένα υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μήκους 45.000 χιλιομέτρων, περιλάμβαναν έναν χάρτη που έδειχνε πώς θα περιβάλλει την αφρικανική ήπειρο για να παρέχει ζωτικής σημασίας συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας. Καθώς η εταιρεία και οι συνεργάτες της είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την ολοκλήρωση του έργου, ένα σημαντικό τμήμα που διασχίζει την Ερυθρά Θάλασσα παραμένει ημιτελές πέντε χρόνια μετά.

Το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας του 2Africa δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί λόγω «μιας σειράς λειτουργικών παραγόντων, ρυθμιστικών ανησυχιών και γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta, η οποία ηγείται ενός κονσόρτσιουμ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που αναπτύσσουν το καλώδιο.

Η πρόοδος στην περιοχή έχει επίσης καθυστερήσει όσον αφορά το καλώδιο Blue-Raman που υποστηρίζεται από την Google, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Google της Alphabet χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Άλλα καλώδια που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία στη Θάλασσα Ερυθρά περιλαμβάνουν τα India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 και Africa-1. Εκπρόσωποι των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτά τα καλώδια είτε αρνήθηκαν είτε δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Τα φυσικά καλώδια οπτικών ινών που εκτείνονται κατά μήκος του βυθού της θάλασσας είναι ο ταχύτερος και πιο δημοφιλής τρόπος μετάδοσης δεδομένων διαδικτύου μεταξύ των ηπείρων. Εκτιμάται ότι 400 καλώδια μεταφέρουν περισσότερο από το 95% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Ζημιές που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες ή από διερχόμενα πλοία μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιγότερες συνδέσεις.

Η Ερυθρά Θάλασσα υπήρξε ιστορικά η πιο άμεση και οικονομικά αποδοτική διαδρομή για τις αρτηρίες δεδομένων του διαδικτύου που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους τα τελευταία δύο χρόνια στο κανάλι από τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, έχουν αναγκάσει τα φορτηγά πλοία να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις και έχουν διαταράξει το έργο των εξειδικευμένων πλοίων που τοποθετούν ή επισκευάζουν τα καλώδια.