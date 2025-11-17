Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών

Νέο μήνυμα για το Κυπριακό έστειλε σήμερα, Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι, κατά την Άγκυρα, η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη «συνύπαρξη δύο κρατών» στο νησί.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν ήδη επιδείξει «θάρρος και βούληση» για μια νέα συμφωνία, καλώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Μόνο τότε, όπως είπε, μπορεί να διαμορφωθεί μια «δίκαιη, ρεαλιστική και μόνιμη λύση» που θα στηρίζεται στην «κυριαρχική ισότητα» και στο «ισότιμο διεθνές καθεστώς» των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, «δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα πάνω στην αδικία», αφήνοντας να εννοηθεί πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει αταλάντευτα το μοντέλο των δύο κρατών στην Κύπρο.

Ολόκληρη η δήλωση Ερντογάν:

«Στις 13 Νοεμβρίου, μετά την εκλογή του στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, υποδεχθήκαμε τον κ. Τουφάν Ερχουρμάν και τη σύζυγό του στην Αγκυρα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στο εξωτερικό.

Μαζί με τον κ. πρόεδρο, αξιολογήσαμε τα κοινά βήματα που μπορούν να γίνουν προς μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο εθνικό μας ζήτημα της Κύπρου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες του νησιού.

Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ερχουρμάν έχει τονίσει πρόσφατα, στα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση από την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων.

Η “αναθέρμανση” προτάσεων που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν χωρίς να αποδώσουν το θεωρούμε χάσιμο χρόνου.

Η λύση του Κυπριακού, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδείξει το ίδιο θάρρος, τη βούληση και τη δημιουργική στάση που επέδειξαν εξαρχής οι Τουρκοκύπριοι, μπορεί να υπάρξει μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση, στηριγμένη στην κυριαρχική ισότητα και στο ισότιμο διεθνές καθεστώς.

Διαφορετικά, καμία λύση δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην αδικία».