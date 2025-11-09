Ερντογάν για F-35: Ελπίζω οι υποσχέσεις να τηρηθούν - Τι είπε για τα Eurofighter

Την προσδοκία ότι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τις «υποσχέσεις που δόθηκαν» σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «όσον αφορά τα F-16 και F-35, στις τελευταίες συνομιλίες μου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγιναν θετικά βήματα. Ελπίζω οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν, ώστε η Τουρκία να αποκτήσει ισχυρές δυνατότητες μέσω των F-35» είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το CNN Turk.

Παράλληλα, σχολίασε πως «τα πράγματα πάνε καλά όσον αφορά τα Eurofighter. Έχουμε κάνει θετικά βήματα τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και με τη Γερμανία» σημείωσε, ενώ ενημέρωσε επίσης ότι βρίσκονται σε συζητήσεις «με το Κατάρ και το Ομάν». «Ενδέχεται να αγοράσουμε μερικά από τα Eurofighters τους» όπως δήλωσε.

Όπως τόνισε, η Τουρκία, μέσα από τα βήματα που κάνει στην αμυντική βιομηχανία, αποκτά μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση των συμφωνιών για τα μαχητικά.

«Εάν μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες, θα δούμε θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ υπογράμμισε ότι οι τεχνικές συζητήσεις και η πρόοδος είναι κρίσιμες.

Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ την Δευτέρα για τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Την ανακοίνωση έκανε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών το πρωί της Κυριακής μέσω επίσημης δήλωσης.