Η Χαμάς έχει αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία ζητά να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών ομήρων που κρατά, μεταδίδει το Fox News επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Πηγή που γνωρίζει το ζήτημα επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ στους «The Times of Israel».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και πρόκειται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Πηγή που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ανέφερε ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη υπογράψει την επιστολή, ωστόσο ενδέχεται να το πράξει τις προσεχείς ημέρες.

Το Κατάρ έχει παγώσει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας απελευθέρωσης των 48 εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, μετά την απόπειρα του Ισραήλ να εξουδετερώσει την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

NEW: Hamas wrote a letter to President Trump asking him to personally guarantee a 60-day pause in Gaza in exchange for immediately releasing half of the hostages, Fox News has learned from a Senior Trump administration official and a second source directly involved in the talks. pic.twitter.com/GynGHGx2xB — Trey Yingst (@TreyYingst) September 22, 2025

Το Κατάρ έχει σταματήσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το Ισραήλ να ζητήσει «συγγνώμη» για την επίθεση στην Ντόχα

Σε άλλο δημοσίευμά τους, οι Times of Israel αναφέρουν ότι Άραβες μεσολαβητές δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες για τους ομήρους μετά το ισραηλινό πλήγμα της 9ης Σεπτεμβρίου που στόχευσε αρχηγικά στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Πριν επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις, το Κατάρ επιδιώκει μια μορφή συγγνώμης από το Ισραήλ για το πλήγμα, σημείωσε Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel, αναγνωρίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον να προσφέρει μια τέτοια χειρονομία.

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος απέχει από το να επιχειρήσει να μεσολαβήσει ανεξάρτητα, θεωρώντας ότι ο ρόλος του Κατάρ είναι κρίσιμος και ότι η προσπάθεια πρέπει να προχωρήσει από κοινού, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς έχει εκφράσει διάθεση να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος νέα επιστολή που προετοιμάζει η τρομοκρατική οργάνωση, με την οποία θα παρουσιάσει πρόταση για εκεχειρία σε φάσεις, την οποία σκοπεύει να αποστείλει επίσης στον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Άραβας διπλωμάτης εξέφρασε την ελπίδα ότι το «πάγωμα» των συνομιλιών θα αρθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.