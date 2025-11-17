Επίσκεψη Ζελένσκι στο Παρίσι: Ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία - Θερμή υποδοχή από τον Μακρόν

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι τη Δευτέρα για να υπογράψει συμφωνίες με τη Γαλλία σχετικά με την προμήθεια συστημάτων αεράμυνας, πολεμικών αεροσκαφών και πυραύλων, με στόχο να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του στρατού του για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή

Ο Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο που οι σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

«Έχει επίσης προετοιμαστεί μια ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία – θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας, της αεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων μας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, αυτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή.

Ο Μακρόν υποδέχτηκε τον Ζελένσκι με μια αγκαλιά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Villacoublay κοντά στο Παρίσι.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες γίνονται συζητήσεις για το πώς η Γαλλία μπορεί να παρέχει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, αν και η κυβέρνηση Μακρόν αντιμετωπίζει πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσα μπορεί πραγματικά να κάνει η Γαλλία.

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα να προσφέρει περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη Mirage, αφού αρχικά είχε υποσχεθεί να παραδώσει έξι, καθώς και μια νέα παρτίδα πυραύλων εδάφους-αέρος Aster 30, που παράγονται από τον ευρωπαϊκό όμιλο MBDA, για τις μπαταρίες αεροπορικής άμυνας SAMP/T που λειτουργεί η Ουκρανία.

Rafale και συστήματα αεράμυνας

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, η επίσκεψη της Δευτέρας θα αποφέρει περισσότερα οφέλη για την Ουκρανία, καθώς πιθανόν να περιλαμβάνει μια δεκαετή στρατηγική συμφωνία για την παροχή στο Κίεβο μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Ορισμένα από τα Rafale ίσως να προέλθουν απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα, αν και το μεγαλύτερο μέρος θα αποσταλεί μακροπρόθεσμα και αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ουκρανίας να αυξήσει τον στόλο της σε 250 πολεμικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen.

Η λειτουργία των προηγμένων αεροσκαφών θα απαιτήσει χρόνο, δεδομένου του αυστηρού προγράμματος εκπαίδευσης των υποψήφιων πιλότων.

Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συμφωνίες για περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, από τα υπάρχοντα αποθέματα της Γαλλίας ή μέσω μακροπρόθεσμων παραγγελιών επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και συστημάτων κατά των drones.

Ο Ζελένσκι θα παραστεί σε ενημέρωση από διάφορους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Dassault, το πρωί της Δευτέρας, πριν υπογράψει μια επιστολή προθέσεων και συμβάσεις αργότερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της γαλλικής προεδρίας.

Ένα άλλο φόρουμ το απόγευμα θα συγκεντρώσει ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των drones, προκειμένου να εξετάσουν πώς μπορούν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους.