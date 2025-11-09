Επίσκεψη του Κούσνερ στο Ισραήλ για συζητήσεις με Νετανιάχου σχετικά με την εκεχειρία στη Γάζα

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασε στο Ισραήλ την Κυριακή για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου των ΗΠΑ για την τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η πηγή ανέφερε ότι αναμενόταν να συναντηθεί με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη, καθώς η συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα, ξεκινώντας με μια εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και την παράδοση των ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η τρομοκρατική οργάνωση έχει απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους και τα λείψανα 24 ομήρων από τη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου. Υπάρχουν τέσσερις νεκροί όμηροι των οποίων τα λείψανα εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας προβλέπει τη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης που σταδιακά θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι δεν θα υπάρξουν «τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις» στη Γάζα στο πλαίσιο αυτής της πολυεθνικής δύναμης.

Σε ερώτηση σχετικά με τις ενστάσεις του Ισραήλ για τις τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε συνέδριο ασφαλείας στη Μανάμα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει.

Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η Άγκυρα θα έχει «καταλυτικό ρόλο», αλλά ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιβάλει τίποτα στο Ισραήλ όσον αφορά ξένες δυνάμεις «στο έδαφός τους».