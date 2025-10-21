Επίσκεψη Ερντογάν στο Κατάρ προς άγρα 24 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πρόκειται να επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα με αίτημα την αγορά 24 μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter Typhoon για τον εκσυγχρονισμό της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος της κοινοπραξίας Eurofighter, έχει διευκολύνει τις συνομιλίες για τη μεταφορά των αεροσκαφών Tranche 3A από το Κατάρ στον στενό στρατιωτικό σύμμαχό του, την Τουρκία, παράλληλα με το αίτημα της Άγκυρας να αγοράσει 16 νέα αεροσκάφη Tranche 4 ως μέρος μιας συμφωνίας αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι συζητήσεις για τις τεχνικές ρυθμίσεις συνεχίζονται, ανέφεραν άτομα με γνώση του θέματος.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χειριστής των αμερικανικών F-16 στον κόσμο και δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλα ξένα μοντέλα. Επιδιώκει να εμβαθύνει τους αμυντικούς δεσμούς της με την Ευρώπη και ελπίζει να ξεκινήσει τις πρώτες παραδόσεις των Eurofighters ήδη από το επόμενο έτος, με τα νέα F-16 να μην φτάνουν πιθανώς πριν από το 2030, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ερντογάν έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Ντόχα την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας περιφερειακής περιοδείας που περιλαμβάνει το Κουβέιτ και το Ομάν αυτή την εβδομάδα.

Η Άγκυρα υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο διευκόλυνε τις πωλήσεις ως μέλος του κονσόρτσιουμ που περιλαμβάνει τη γαλλική Airbus, τη βρετανική BAE Systems και την ιταλική Leonardo.

Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά το Bloomberg ανέφερε προηγουμένως ότι η Τουρκία ενδέχεται να δαπανήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για νέα και μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και για πυραύλους αέρος-αέρος Meteor, που αναπτύχθηκαν από την MBDA, μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν οι BAE Systems, Airbus και Leonardo.