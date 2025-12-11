Ένταση στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο πλοίο που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, μια κίνηση που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σε έντονη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ, και άλλα πράγματα συμβαίνουν», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος ασκεί πιέσεις στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί.

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί με το πετρέλαιο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κρατήσουμε, υποθέτω».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα θέσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Η κατάσχεση είναι η πρώτη φορτίου πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων που ισχύουν από το 2019. Είναι επίσης η πρώτη γνωστή ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ κατά ενός δεξαμενόπλοιου που σχετίζεται με τη Βενεζουέλα από τότε που διέταξε μαζική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις κατά πλοίων που είναι ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των νομοθετών και των νομικών εμπειρογνωμόνων.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δημοσίευσε στο X ότι το FBI, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και η Ακτοφυλακή, με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού, εκτέλεσαν ένταλμα κατάσχεσης για ένα δεξαμενόπλοιο που χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, τα οποία έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων που δημοσίευσε η Μπόντι έδειχνε δύο ελικόπτερα να πλησιάζουν ένα πλοίο και ένοπλους άνδρες με καμουφλάζ να κατεβαίνουν με σχοινιά πάνω του.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν ανέφεραν το όνομα του πλοίου ούτε αποκάλυψαν τη θέση του κατά τη στιγμή της κατάσχεσης.

Η βρετανική ομάδα διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο (VLCC) Skipper πιστεύεται ότι κατασχέθηκε ανοικτά της Βενεζουέλας νωρίς την Τετάρτη. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο για την εμπλοκή του, όπως ισχυρίζονται, στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου, όταν το πλοίο ονομαζόταν Adisa.

Η αντίδραση του Καράκας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας για το θέμα, πως με την «εγκληματική ενέργεια» αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει πως «ο σκοπός πάντα ήταν να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να πληρώσει τίποτα» και ότι «η επιθετική πολιτική του έναντι της χώρας μας είναι μέρος (...) σχεδίου για να μας αφαιρεθούν τα ενεργειακά πλούτη μας».

Ο κυριότερος πόρος της Βενεζουέλας είναι το αργό πετρέλαιο, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο το 2019.

Το Καράκας υποχρεώθηκε έτσι να διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αναμένεται να πλήξει τις εξαγωγές αυτές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.