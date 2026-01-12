Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo για ένα σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Ένα ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ.

Στο σκίτσο, δύο σκιέρ με επιδέσμους και καμένο δέρμα κατεβαίνουν μια πλαγιά, με φόντο ένα πανό όπου αναγράφεται «Κραν Μοντανά», ο τίτλος της (υποτιθέμενης) ταινίας «Οι καμένοι κάνουν σκι» και η επεξήγηση «Η κωμωδία της χρονιάς».

Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι» ("Les Brulés font du ski", ελληνικός τίτλος «Ξένοιαστες διακοπές»).

Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα εθνικού πένθους για την Ελβετία στη μνήμη των 40 νεκρών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά. Μεταξύ των θυμάτων, κυρίως νεαρής ηλικίας, ήταν πολλοί αλλοδαποί, Γάλλοι και Ιταλοί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Charlie Hebdo που δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

«Η συμβολική μετατροπή των πραγματικών θυμάτων σε χαμογελαστούς ηθοποιούς μιας τραγωδίας, για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη, συνιστά ωμή απανθρωποποίηση, ασύμβατη με τον ελάχιστο σεβασμό που οφείλεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια» εκτιμούν οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι «ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερέχει της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα.

Τρίμηνη κράτηση του ιδιοκτήτη του μπαρ, αποφάσισαν οι τοπικές δικαστικές Αρχές

Παράλληλα, ένα ελβετικό δικαστήριο διέταξε τη Δευτέρα ότι ο συνιδιοκτήτης ενός μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Κρανς-Μοντάνα, το οποίο πυρπολήθηκε την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άτομα, πρέπει να παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση για τρεις μήνες.

Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να αναθεωρηθεί εάν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου φυγής, όπως η κατάθεση εγγύησης.

Οι εισαγγελείς του καντονιού Valais διέταξαν αρχικά την κράτηση του Μορέτι την Παρασκευή, μετά από μακρά ακροαματική διαδικασία με τον ίδιο και τη σύζυγό του, Τζέσικα.

Οι δικηγόροι της Τζέσικα Μορέτι δήλωσαν σε ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα επιτρέψει στον σύζυγό της να ανακτήσει την ελευθερία του μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις.

«Η αρχή αυτή έλαβε υπόψη την άνευ όρων δέσμευση της Τζέσικα Μορέτι και του συζύγου της να μην αποφύγουν τις νομικές διαδικασίες που θα αντιμετωπίσουν μαζί», ανέφεραν.