Εκτός Ουκρανίας ο πρώην ΥΠΑΜ – Το Κίεβο διαψεύδει ότι η απουσία του συνδέεται με το σκάνδαλο διαφθοράς

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα υποστήριξαν ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ – ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας (NSDC) της Ουκρανίας – παρέμεινε στο εξωτερικό για να αποφύγει επικείμενη έρευνα της ουκρανικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ωστόσο, κυβερνητικός φορέας έσπευσε να απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την Kyiv Post, πολλά μέσα, μεταξύ των οποίων ο τουρκικής βάσης λογαριασμός Clash Report, υποστήριξαν ότι ο Ουμέροφ «αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ουκρανία» εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς που συνδέεται με τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς – στενό συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Rustem Umerov, the former Minister of Defense of Ukraine and later Secretary of the National Security and Defense Council, has refused to return to Ukraine.



Η χρονική συγκυρία ενίσχυσε τη φημολογία, καθώς τα δημοσιεύματα εμφανίστηκαν ενώ ο Ουμέροφ είχε μόλις δηλώσει ότι η Ουκρανία εργάζεται για μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή 1.200 αιχμαλώτων έως το τέλος του έτους.

Πριν αναλάβει το NSDC, ο Ουμέροφ είχε υπηρετήσει ως υπουργός Άμυνας, τομέας που βρίσκεται πλέον υπό αυξημένο έλεγχο.

Τo Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) όσο και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο επόμενος κύκλος ερευνών μπορεί να αγγίξει τον αμυντικό τομέα, ενώ ο Ουμέροφ είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο έρευνας του NABU στις αρχές του 2025.

Ωστόσο, το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης (CCD) της ουκρανικής κυβέρνησης απέρριψε τα τελευταία δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντάς τα εσκεμμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κοινής γνώμης.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το CCD τόνισε ότι οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισήμανε επίσης ότι ο Ουμέροφ βρίσκεται σε προγραμματισμένο επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ – και όχι στην Τουρκία – για υψηλού επιπέδου συνομιλίες με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης προς την Ουκρανία. Προσέθεσε ότι ο αξιωματούχος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ουκρανική ηγεσία και συνεχίζει να επιβλέπει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, άμυνας και ανθρωπιστικής πολιτικής.

Λίγο αργότερα, το Clash Report ανέφερε ότι «πηγές που μίλησαν στο Clash Report λένε ότι δεν υπάρχει καμία αλήθεια στους ισχυρισμούς ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία», προσθέτοντας πως «όντως θα επιστρέψει».