Εκλογές στην Τσεχία: Θρίαμβος για τον Μπάμπις - Θα επιδιώξει στήριξη από περιθωριακά κόμματα

Το κόμμα ANO του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις επικράτησε άνετα στις βουλευτικές εκλογές της Τσεχίας, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν σχηματισμό κυβέρνησης που ενδέχεται να ενισχύσει το λαϊκιστικό, αντι-μεταναστευτικό μέτωπο στην Ευρώπη και να περιορίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Πανηγυρικός ο Μπάμπις, δήλωσε ότι θα επιδιώξει τον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, αλλά δεν απέκλεισε συνομιλίες με δύο μικρότερα κόμματα - μεταξύ των οποίων και το ακροδεξιό SPD - καθώς το ANO δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις ότι η νίκη του θα καταστήσει την Τσεχία λιγότερο αξιόπιστο εταίρο σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να σώσουμε την Ευρώπη... Είμαστε ξεκάθαρα φιλοευρωπαϊκοί και φιλοΝΑΤΟϊκοί», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα συνεχάρη τον Μπάμπις και παραδέχτηκε την ήττα του κεντροδεξιού συνασπισμού του, Spolu.

Προεκλογικές δεσμεύσεις

Το ANO υποσχέθηκε ταχύτερη ανάπτυξη, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και φοροελαφρύνσεις για φοιτητές και νέες οικογένειες. Οι εξαγγελίες αυτές, που αναμένεται να κοστίσουν δισεκατομμύρια ευρώ και να τερματίσουν τη λιτότητα, βρήκαν απήχηση σε πολλούς πολίτες που έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται δραματικά λόγω του πληθωρισμού.

Ωστόσο, για να αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Μπάμπις θα πρέπει να ξεπεράσει νομικά εμπόδια, όπως η νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων (καθώς είναι ιδιοκτήτης βιομηχανικού ομίλου χημικών και τροφίμων) και οι παλιότερες κατηγορίες για απάτη σχετικά με ευρωπαϊκή επιδότηση — τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Τα αποτελέσματα και οι επόμενες κινήσεις

Με το 99% των εκλογικών τμημάτων καταμετρημένο, το ANO συγκέντρωνε 34,7%, ενώ το Spolu βρισκόταν στο 23,2%. Το ANO αναμένεται να καταλάβει περίπου 80 από τις 200 έδρες του κοινοβουλίου, επομένως θα χρειαστεί συμμαχίες.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Πέτρ Πάβελ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον διορισμό του πρωθυπουργού, αναμένεται να ξεκινήσει συνομιλίες με τους πολιτικούς αρχηγούς την Κυριακή.

Ο Μπάμπις δήλωσε πως θα μιλήσει με το κόμμα των Οδηγών (Motorists), που αντιτίθεται στις πράσινες πολιτικές της Ε.Ε., και με το αντιευρωπαϊκό, αντιΝΑΤΟϊκό SPD. Και οι δύο δηλώνουν ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις.