ΗΠΑ και Ιαπωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι υπέγραψαν την Τρίτη μια συμφωνία για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με σπάνιες γαίες καθώς και οι δύο χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την κυριαρχία της Κίνας σε ορισμένα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Οι ηγέτες υπέγραψαν τα έγγραφα, τα οποία περιλάμβαναν κρίσιμα ορυκτά, στο νεομπαρόκ παλάτι Ακασάκα στο Τόκιο, κάτω από τρεις πολυελαίους διακοσμημένους από πάνω μέχρι κάτω με χρυσά στολίδια, ενώ οι βοηθοί τους χειροκροτούσαν.



Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ και η Τακΐτσι δεν έκαναν καμία άμεση αναφορά στη Κίνα, η οποία επεξεργάζεται πάνω από το 90% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως, γεγονός που την καθιστά πηγή ανησυχίας για κάθε χώρα όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού της με ορυκτά. Το Πεκίνο επέκτεινε πρόσφατα τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη στο περιθώριο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα για να συζητήσουν μια συμφωνία που θα αναστείλει τους αυστηρότερους δασμούς των ΗΠΑ και τους ελέγχους των εξαγωγών σπάνιων γαιών της Κίνας.



Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία οικονομικής πολιτικής και συντονισμένες επενδύσεις για να επιταχύνουν την «ανάπτυξη διαφοροποιημένων, ρευστών και δίκαιων αγορών για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες» και θα επιδιώξουν να παρέχουν χρηματοδοτική υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα εντός των επόμενων έξι μηνών, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Και οι δύο χώρες θα εξετάσουν μια αμοιβαία συμπληρωματική συμφωνία αποθεματοποίησης και θα συνεργαστούν με άλλους διεθνείς εταίρους για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρόσθεσε σε δήλωση.

Αν και κυριαρχεί η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Μιανμάρ ελέγχουν το 12% και το 8% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών, σύμφωνα με την Eurasia Group, ενώ η Μαλαισία και το Βιετνάμ καλύπτουν το 4% και το 1% της επεξεργασίας, αντίστοιχα.

Ενέργεια

Η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης διμερούς εμπορικής συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Πριν από το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους ρωσικούς αγοραστές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, να σταματήσουν τις εισαγωγές και επέβαλαν κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου της Μόσχας, τη Rosneft και τη Lukoil, προκειμένου να πιέσουν το Κρεμλίνο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ιαπωνία έχει αυξήσει τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις προμήθειες της από τον βασικό προμηθευτή της, την Αυστραλία, και να προετοιμαστεί για τη λήξη των συμβολαίων προμήθειας από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 LNG, το οποίο η Mitsui και η Mitsubishi βοήθησαν να ξεκινήσει το 2009.



Τον Ιούνιο, η JERA, ο μεγαλύτερος αγοραστής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ιαπωνίας, συμφώνησε να αγοράσει έως 5,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ με συμβάσεις 20 ετών, με τις παραδόσεις να ξεκινούν γύρω στο 2030. Αυτή είναι περίπου η ίδια ποσότητα που εισάγει ετησίως η Ιαπωνία από το Sakhalin-2.



Το μεγαλύτερο μέρος του εφοδιασμού από το Sakhalin-2, που καλύπτει το 9% των αναγκών της Ιαπωνίας σε φυσικό αέριο, λήγει το 2028-2033. Η Ιαπωνία αγοράζει λιγότερο από το 1% των εισαγωγών πετρελαίου της από τη Ρωσία στο πλαίσιο απαλλαγής από κυρώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος του εφοδιασμού της σε πετρέλαιο να καλύπτεται από τη Μέση Ανατολή.



Μόνο την περασμένη εβδομάδα, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ιαπωνίας, η Tokyo Gas, υπέγραψε μια προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά 1 εκατομμυρίου μετρικών τόνων LNG ετησίως από το έργο Alaska LNG, μετά από μια παρόμοια ανακοίνωση της JERA τον Σεπτέμβριο.



Η JERA δεσμεύτηκε να επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία φυσικού αερίου στη Λουιζιάνα, στην πρώτη της απόπειρα στην παραγωγή ανάντη στις ΗΠΑ, όπου η Tokyo Gas και η Mitsui έχουν ήδη παρουσία.

Για να διατηρήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας υπό έλεγχο, η Ιαπωνία θέλει να συνεχίσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου Sakhalin-2, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο, καθώς η παράδοση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ιαπωνία διαρκεί μόνο λίγες ημέρες, σε σύγκριση με περίπου μία εβδομάδα από την Αλάσκα και περίπου ένα μήνα από την ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ.

Νόμπελ Ειρήνης

Εξάλλου, μετά τη συνάντηση Τραμπ - Τακαΐτσι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.