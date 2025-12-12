Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ιδίως όσον αφορά ζητήματα εδαφών και να συμφωνήσει με το αμερικανικό σχέδιο, σύμφωνα με το CNN Turk.

«Πράγματι, ορισμένες επιλογές, ορισμένες αποφάσεις είναι πολύ δύσκολες για την Ουκρανία. Αλλά για να αποφευχθούν πιο σοβαρές απώλειες πρέπει να γίνει μια επιλογή. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο για αυτούς. Το εδαφικό ζήτημα ιδιαιτέρως είναι απίστευτα περίπλοκο», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει το Κίεβο στη λήψη αποφάσεων.

Επίσης, τόνισε ότι υπάρχουν επίσης αιτήματα σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας, τα οποία δεν είναι εύκολα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία συνεχίζει να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο επικεφαλής του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι η Κωνσταντινούπολη είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ξανά τις διαπραγματεύσεις. Υπενθυμίζεται ότι εκεί πραγματοποιήθηκαν τρεις γύροι συνομιλιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η πρόοδος που επιτεύχθηκε σε εκείνες τις συνομιλίες σχετικά με ανταλλαγές κρατουμένων και άλλα ανθρωπιστικά ζητήματα έθεσε τα θεμέλια για τις σημερινές διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος έχει ήδη εξαπλωθεί στη Μαύρη Θάλασσα και θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

«Αυτό έθεσε επίσης τα θεμέλια για τις σημερινές διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτόν τον θετικό ρόλο. Δείτε, η Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον γίνει επέκταση της ζώνης μάχης. Ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή τη στιγμή επιτίθενται σε εμπορικά πλοία και τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα. Επομένως, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα εξαπλωθεί σε άλλες τοποθεσίες, σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Θεού θέλοντος, πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα», κατέληξε ο Φιντάν.

Σημειώνεται ότι, σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.