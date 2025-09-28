Οι ψηφοφόροι και οι υπάλληλοι εκκενώθηκαν βιαστικά από την πρεσβεία της Μολδαβίας στο κέντρο των Βρυξελλών την Κυριακή, έπειτα από αναφορές για βόμβα στο κτήριο, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς.

Δύο αξιωματούχοι, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους για να μιλήσουν στο Politico, επιβεβαίωσαν ότι η πρεσβεία εκκενώθηκε μετά το συναγερμό και ότι η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία απειλής.

Χιλιάδες Μολδαβοί που ζουν στην πρωτεύουσα του Βελγίου είχαν ψηφίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε εκλογικό κέντρο που είχε στηθεί στην πρεσβεία.

«Αυτές είναι οι ίδιες τακτικές για τις οποίες έχουμε προειδοποιήσει — καταστολή ψηφοφόρων», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους μετά την εκκένωση.

Η ψηφοφορία έχει πλέον επανέλθει στην πρεσβεία, αφού οι Αρχές έδωσαν το πράσινο φως.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της προέδρου της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προσπαθεί να επηρεάσει τις βουλευτικές εκλογές και να σαμποτάρει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ. Το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης έχει δηλώσει ότι ελπίζει να φέρει τη χώρα στην ΕΕ έως το 2030.

Σε συνέντευξή του στο Politico τον προηγούμενο μήνα, ο Εθνικός Σύμβουλος Ασφαλείας της Μολδαβίας, Στανισλάβ Σερκιέρου, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα προσπαθήσει να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους της διασποράς — οι περισσότεροι από τους οποίους επιθυμούν η χώρα τους να γίνει μέλος της ΕΕ.

Η ψηφοφορία, είπε, θα μπορούσε να σημειώσει «πιθανές διακοπές παρόμοιες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες εκλογές — όπως ψευδείς απειλές για βόμβες σε εκλογικά κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων ή staged διαδηλώσεις στο εξωτερικό με στόχο την προβολή ψευδούς δυσαρέσκειας».

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της κρίσιμης ψηφοφορίας αναμένονται αργότερα την Κυριακή. Οι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα χτυπήσει τον συναγερμό για εκτεταμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και προσπάθειες δωροδοκίας ψηφοφόρων, μετά τη χρήση των ίδιων τακτικών κατά της Σάντου στις προεδρικές εκλογές πέρυσι.