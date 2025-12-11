Τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη ενδέχεται να παραμείνουν παγωμένα επ’ αόριστον, σύμφωνα με έναν νέο νομικό μηχανισμό που ενέκριναν την Πέμπτη οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, αναφέρει το Politico.

Οι πρεσβευτές των 27 χωρών παρέδωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκτακτες εξουσίες, που της επιτρέπουν να διατηρεί δεσμευμένα περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών κεφαλαίων έως ότου η Μόσχα καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η δανική προεδρία του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, οι πρεσβευτές «συμφώνησαν σε αναθεωρημένη εκδοχή της πρότασης βάσει του Άρθρου 122» και έδωσαν το πράσινο φως για έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας.

Ο μηχανισμός αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις προσδοκίες του Κρεμλίνου ότι θα ανακτήσει τα παγωμένα κεφάλαια στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας - ιδέα που στηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απορρίπτεται ευρέως στην Ευρώπη.

Με βάση το νέο καθεστώς, οι έκτακτες εξουσίες θα παραμείνουν ενεργές έως ότου «η Ρωσία τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο και καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία», όπως αναφέρει το σχετικό νομικό κείμενο. Η ρύθμιση αυτή μειώνει δραστικά την πιθανότητα ότι φιλορωσικές κυβερνήσεις στην ΕΕ, όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, θα μπορούσαν στο μέλλον να ξεκλειδώσουν τα κεφάλαια.

Η διάταξη ανατρέπει στην πράξη το προηγούμενο σύστημα, το οποίο απαιτούσε ομοφωνία κάθε έξι μήνες για την ανανέωση των κυρώσεων - διαδικασία που έδινε σε χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.

Η Κομισιόν αιτιολόγησε αυτή τη βαθιά αλλαγή υποστηρίζοντας ότι η αποδέσμευση των στοιχείων θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα ενίσχυε την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει υβριδικές επιθέσεις.

Αρχικά, ο νέος μηχανισμός είχε προταθεί για να στηρίξει ένα ξεχωριστό σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Όμως, λόγω αντιρρήσεων του Βελγίου - η Euroclear, όπου διακρατείται η πλειονότητα των πόρων, εδρεύει στις Βρυξέλλες - η Επιτροπή αφαίρεσε από την πρόταση τις αναφορές σε δανειοδοτικά εργαλεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση.