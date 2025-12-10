ΕΕ: Η Κίνα ωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση προς πιο «επιθετικά» εμπορικά μέτρα

Το μαζικό εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την Ευρώπη και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις στη χώρα αυτή ωθούν τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν πιο «επιθετικές» πολιτικές, προειδοποίησε σήμερα το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα, σε κλίμα αβεβαιότητας που οφείλεται στις εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον.

Στη διάρκεια των 11 πρώτων μηνών της χρονιάς, οι παγκόσμιες εξαγωγές της Κίνας ξεπέρασαν τις εισαγωγές της κατά περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ποσό πρωτοφανές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Σημαντικό μέρος αυτού του εμπορικού πλεονάσματος προέρχεται από εξαγωγές προς την ΕΕ, η οποία κατέγραψε πέρυσι με την Κίνα εμπορικό έλλειμμα άνω των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Πεκίνο «συνεχίζει να εξάγει προς την ΕΕ όλο και σημαντικότερες ποσότητες εμπορευμάτων, εν μέρει για να αντισταθμίσει την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης σε σχέση με την αύξηση της προσφοράς», εξηγεί στην έκθεσή του το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η Κίνα «δεν καταφέρνει να απαντήσει σε μακροχρόνιες ανησυχίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφορικά με το εμπορικό περιβάλλον της χώρας».

Κατά συνέπεια, «η Κίνα ωθεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια προσέγγιση πιο επιθετική απ' αυτή που έχει τώρα», αναφέρεται στην έκθεση.

Την Κυριακή, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε απειλήσει το Πεκίνο με ισχυρά ευρωπαϊκά μέτρα, όπως τελωνειακούς δασμούς, αν δεν διορθωθεί η εμπορική ανισορροπία.

Στην αρχή του μήνα, έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου έδειξε ότι μια στις τρεις επιχειρήσεις μέλη του εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τον εφοδιασμό της εκτός Κίνας, ως απάντηση στους ελέγχους των εξαγωγών που εφαρμόσθηκαν φέτος από το Πεκίνο.

Μεταξύ αυτών των αυστηρών μέτρων περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η υποχρέωση έκδοσης άδειας για την εξαγωγή σπάνιων γαιών, οι οποίες έχουν ουσιώδη σημασία για την κατασκευή, μεταξύ άλλων, οχημάτων και αμυντικών εξοπλισμών.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για την εθνική ασφάλεια, όμως θεωρούνται αντίμετρα στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που φέρνει αντιμέτωπο το Πεκίνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ανασταλεί αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο μιας πρόσκαιρης εκεχειρίας.

Οι περιορισμοί στις σπάνιες γαίες ήταν «ένα σήμα συναγερμού για την Ευρώπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γενς Έσκελουντ, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα, πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεση.

«Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα γίνουμε ακουσίως παράπλευρα θύματα της σύγκρουσης κάποιου άλλου», πρόσθεσε.

Για τον ίδιο, «δεν πρόκειται μόνο για εμπορικές διενέξεις, αυτό αφορά πλέον την ασφάλεια και είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση».