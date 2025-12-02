Σε κρίσιμη καμπή το Ουκρανικό

Στην κόψη του ξυραφιού παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», τη στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντούσε στη Μόσχα τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε απειλήσει ανοικτά την Ευρώπη με πόλεμο, απορρίπτοντας τις ευρωπαϊκές αντιπροτάσεις για την Ουκρανία ως «απολύτως απαράδεκτες» για τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τον πόλεμο που προσπαθούν να επιλύσουν τώρα οι άνθρωποι μας -με τη Ρωσία και την Ουκρανία». Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η Αμερική δεν παρέχει πλέον χρηματοδότηση, αλλά συνεχίζει να πουλά όπλα στο ΝΑΤΟ και εργάζεται για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. «Αλλά προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε» συνέχισε.

«Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένατος. Και οι άνθρωποί μας βρίσκονται τώρα στη Ρωσία, για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, να σας πω. Τι χάλι! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ, αν ήμουν εγώ πρόεδρος» είπε, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

‘I’ve settled 8 wars. This would be the 9th. And our people are over in Russia right now to see if we can get it settled’ — Trump



‘Not an easy situation, let me tell you. What a mess’



Before, ‘Biden gave away $350 billion like it was candy’ pic.twitter.com/qjHc0n0HX5 — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) December 2, 2025

Όλα αυτά ειπώθηκαν τη στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμiρ Πούτιν συναντούσε στο Κρεμλίνο ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, για να συζητήσουν έναν πιθανό τρόπο τερματισμού της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λίγο πριν από τη συνάντηση, ο Πούτιν προειδοποίησε την Ευρώπη ότι θα υποστεί γρήγορη ήττα αν μπει σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά οι προσπάθειές του μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και των συναντήσεων με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχουν ακόμη φέρει την ειρήνη.

Υπενθυμίζεται ότι μια σειρά από 28 προτάσεις ειρήνης των ΗΠΑ διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχία στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι προτάσεις αυτές υποκύπτουν στις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας από τη Ρωσία και τους περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπέβαλαν μια αντιπρόταση και, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δήλωσαν ότι είχαν δημιουργήσει ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» για τον τερματισμό του πολέμου.

Τι συζήτησε on camera ο Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Εν τω μεταξύ, η συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ είχε προγραμματιστεί να αρχίσει γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), αλλά καθυστέρησε περίπου μιάμιση ώρα, λόγω της παρουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν σε επενδυτικό φόρουμ.

Στη φωτογραφία που δόθηκε από το Κρεμλίνο, στα δεξιά του Πούτιν βρισκόταν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Απέναντί τους, ο Στιβ Γουίτκοφ καθόταν στη μέση, με τον Τζάρετ Κούσνερ στα αριστερά του.

Γύρω από το τραπέζι βρίσκονταν και διερμηνείς.

Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO — Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω», είπε ο Πούτιν στους Γουίτκοφ και Κούσνερ όταν συναντήθηκαν την Τρίτη.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν, αφού νωρίτερα είχε κάνει μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη Κιριλ Ντμιτρίεφ στην Κόκκινη Πλατεία, κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του Σοβιετικού κράτους Βλαντιμίρ Λένιν.

Ο Ντμίτριεφ και ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ήταν επίσης παρόντες στη συνάντηση στο Κρεμλίνο, μαζί με διερμηνείς.

«Πυρά» Πούτιν προς τους Ευρωπαίους ότι «τορπιλίζουν» την προσπάθεια ειρήνης

Λίγο πριν από τη συνάντηση στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ευρώπη ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ, υποβάλλοντας προτάσεις που γνωρίζει ότι είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

«Είναι στο πλευρό του πολέμου», είπε ο Πούτιν για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. «Μπορούμε να δούμε καθαρά ότι όλες αυτές οι αλλαγές στοχεύουν σε ένα μόνο πράγμα: να εμποδίσουν εντελώς την ειρηνευτική διαδικασία, να θέσουν απαιτήσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία».

«Αν η Ευρώπη θελήσει ξαφνικά να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει», είπε ο Πούτιν, «τότε θα τελειώσει τόσο γρήγορα που δεν θα μείνει κανείς για να διαπραγματευτεί η Ρωσία».

Παράλληλα, ο Πούτιν απείλησε να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα ως απάντηση στις επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Πούτιν έδειξαν ότι δεν είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα (45.000 τετραγωνικά μίλια), μόλις ένα εκατοστιαίο σημείο περισσότερο από ό,τι πριν από δύο χρόνια, αν και το 2025 προχώρησαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με χάρτες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την Ουκρανία, μια πολύ μικρότερη γειτονική χώρα που υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μιλώντας στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις συνομιλίες στη Μόσχα.

«Δεν θα υπάρξουν εύκολες λύσεις... Είναι σημαντικό όλα να είναι δίκαια και ανοιχτά, ώστε να μην υπάρχουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας», είπε.

Αναλυτής SkyNews: Ο Πούτιν επιδιώκει να απομακρύνει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη μέσω των απειλών πολέμου

Ο στρατιωτικός αναλυτής του SkyNews Michael Clarke ανέφερε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν από τη Μόσχα δείχνουν ότι θέλει «να παίξει σκληρά» και δεν θα υποχωρήσει σε τίποτα.

«Αυξάνει την πίεση στους Ευρωπαίους λέγοντας ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν πόλεμο, είμαστε έτοιμοι για αυτόν τώρα», λέει ο Clarke.

«Προσπαθεί να τρομάξει τους Ευρωπαίους ώστε να σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έχει κάποια επιτυχία από τη γερμανική κοινή γνώμη και την κοινή γνώμη σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία.

Πιστεύω επίσης ότι προσπαθεί να τρομάξει τους Αμερικανούς ώστε να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, καθώς αν οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι οδεύουν προς μια σύγκρουση, οι Αμερικανοί θα θέλουν να αποσυρθούν.

Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές για τους περισσότερους Ευρωπαίους ότι οι Αμερικανοί δεν θα τους υποστηρίξουν σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία.

Μπορεί να το κάνουν, θα έπρεπε να το κάνουν, αλλά στην κυβέρνηση Τραμπ οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν θα το κάνουν», σημείωσε.

Ζελένσκι: Φοβάμαι μήπως οι σύμμαχοί μας χάσουν το ενδιαφέρον τους

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε την Τρίτη ότι φοβάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι στόχος της Ρωσίας είναι να επιτύχει κάτι τέτοιο.

«Ναι, φοβάμαι. Αν κάποιος από τους συμμάχους μας είναι κουρασμένος, φοβάμαι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση στο Δουβλίνο, όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για την ειρηνευτική διαδικασία.

«Στόχος της Ρωσίας είναι να αποσύρει το ενδιαφέρον της Αμερικής από αυτή την κατάσταση».

Ο Πούτιν βλέπει πιθανή βάση για μελλοντικές συμφωνίες

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων που, όπως είπε την περασμένη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει για την ειρήνη, αλλά αν η Ουκρανία αρνηθεί να συνάψει συμφωνία, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

Μια ρωσική πηγή δήλωσε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να εξασφαλίσει την ειρήνη αντιπροσωπεύουν την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τότε που οι συνομιλίες με το Κίεβο διακόπηκαν λίγο μετά την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πούτιν, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την παραμονή της επίσκεψης του Γουίτκοφ, χαιρέτισε αυτό που οι διοικητές του χαρακτήρισαν ως κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία από τη Ρωσία, ως σημαντική νίκη μετά από μια παρατεταμένη εκστρατεία.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της πόλης και ότι επιτέθηκαν στις ρωσικές δυνάμεις στο νότιο Ποκρόφσκ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου ξεπερνά τα 1,2 εκατομμύρια νεκρούς ή τραυματίες. Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία αποκαλύπτουν τις απώλειές τους. Η σύγκρουση έχει επίσης προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις και έχει αναγκάσει πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Από τη στιγμή που οι προτάσεις των ΗΠΑ έγιναν γνωστές τον περασμένο μήνα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να στηρίξουν την Ουκρανία ενάντια σε αυτό που θεωρούν ως τιμωρητική ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τη Ρωσία στις αμερικανικές επενδύσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γαίες και να επαναφέρει τη Μόσχα στο G8.

Οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας περιλαμβάνουν τη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, την επιβολή ανώτατων ορίων στον ουκρανικό στρατό, τον έλεγχο της Ρωσίας σε ολόκληρο το Ντονμπάς, την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου στις περιοχές της Κριμαίας, του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσόνης, καθώς και την προστασία των ρωσόφωνων στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι αυτά θα ισοδυναμούσαν με συνθηκολόγηση και θα την έκαναν ευάλωτη σε ενδεχόμενη ρωσική κατάκτηση, αν και η Ουάσιγκτον έχει επίσης προτείνει μια δεκαετή εγγύηση ασφάλειας για το Κίεβο.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θεωρούν τον πόλεμο ως μια αυτοκρατορική κατάληψη εδαφών από τη Μόσχα και έχουν προειδοποιήσει ότι, αν η Ρωσία νικήσει, τότε κάποια μέρα θα επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για έναν πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια.

Πηγές: Reuters, SkyNews, AP, CNN