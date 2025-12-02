Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ ένα σχέδιο 20 σημείων - Τώρα είναι η ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο το απόγευμα της Τρίτης ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ μετέτρεψαν τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Είπε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

«Κάποια πράγματα πρέπει ακόμα να διευθετηθούν», είπε ο Ζελένσκι σύμφωνα με το SkyNews. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή συνάντηση στο Κρεμλίνο, όπου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ-Ουκρανίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είπε ότι αναμένει επικοινωνία από την αμερικανική ομάδα αμέσως μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα [που φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου], είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη φύση μιας μελλοντικής ειρήνης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που να είναι «ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο» και να μην συζητείται «πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας». Η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να κατανοήσει «πώς θα είναι και πώς θα λειτουργούν» οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, πρόσθεσε.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ένα χρόνο, η Ρωσία να μην επιστρέψει με την τρίτη εισβολή σε δέκα χρόνια», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για το γεγονός ότι είναι διατεθειμένες να εγγυηθούν την ασφάλεια, αλλά θέλουμε να το κατανοήσουμε αυτό». Πρόσθεσε: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι βεβαιότητα για τον ουκρανικό λαό».

Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιράστηκε επίσης μερικές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ-Ουκρανίας, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε, έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν ήταν έτοιμος να μοιραστεί «όλα τα σημεία του σχεδίου».

Ωστόσο, εξήγησε ποια τρία θέματα ήταν τα «πιο ευαίσθητα και τα πιο δύσκολα»

Αυτά αφορούν:

Εδαφικές παραχωρήσεις

Χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το θέμα αυτό απαιτούσε τη λήψη αποφάσεων από τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη, και ότι δεν μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους τους

Τη συμμαχία των προθύμων, μια συμμαχία χωρών που επιθυμούν να υποστηρίξουν μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτός στη συνέχιση των συνομιλιών με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Αν θεωρήσω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε έναν πραγματικό, συγκεκριμένο διάλογο και όχι μόνο σε λόγια, θα συναντηθούμε και θα είναι πολύ ευπρόσδεκτος στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε ότι θα αντιδράσει στις συνομιλίες των ΗΠΑ στο Κρεμλίνο απόψε «ανάλογα με τα αποτελέσματα».