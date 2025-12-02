Συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στη συνάντηση αυτή, πρόκειται να συζητήσουν τα αποτελέσματα της σημερινής τους συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Axios.

Η συνάντησή τους με τον Πούτιν, σύμφωνα με το μέσο, είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε μετά από δύο εβδομάδες έντονης διπλωματίας γύρω από το σχέδιο του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων δύο γύρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Πούτιν δήλωσε ότι το σχέδιο του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις, αλλά υπονόησε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη σκληρή στάση του.

Αυτή ήταν η έκτη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν στη Ρωσία, αλλά η πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και της ομάδας του Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας τον Αύγουστο. Ήταν, επίσης, η πρώτη φορά που ο Κούσνερ συμμετείχε στις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμενόταν να παρουσιάσουν στον Πούτιν το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο μειώθηκε από 28 σε 19 σημεία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους Ουκρανούς.

Ενώ ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ ετοιμάζονταν να συναντήσουν τον Πούτιν στη Μόσχα, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την ομάδα διαπραγμάτευσής του στο Δουβλίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησαν θέματα «που δεν μπορούν να συζητηθούν μέσω τηλεφώνου».