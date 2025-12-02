Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Ευθεία επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών εξαπέλυσε το απόγευμα της Τρίτης ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη».

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και τάσσονται υπέρ του πολέμου, ενώ εγείρουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το SkyNews.

Παράλληλα, ο Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η πόλη Ποκρόβσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού, αφού το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κυματίζουν σημαίες στην πόλη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα ο Πούτιν πρόσθεσε ότι «οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων αποτελούν ''πειρατεία'' και η Ρωσία θα επεκτείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών και πλοίων ως αντίποινα».

Αναλυτής SkyNews: Ο Πούτιν επιδιώκει να απομακρύνει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη μέσω των απειλών πολέμου

Ο στρατιωτικός αναλυτής του SkyNews Michael Clarke ανέφερε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν από τη Μόσχα δείχνουν ότι θέλει «να παίξει σκληρά» και δεν θα υποχωρήσει σε τίποτα.

«Αυξάνει την πίεση στους Ευρωπαίους λέγοντας ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν πόλεμο, είμαστε έτοιμοι για αυτόν τώρα», λέει ο Clarke.

«Προσπαθεί να τρομάξει τους Ευρωπαίους ώστε να σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έχει κάποια επιτυχία από τη γερμανική κοινή γνώμη και την κοινή γνώμη σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία.

Πιστεύω επίσης ότι προσπαθεί να τρομάξει τους Αμερικανούς ώστε να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, καθώς αν οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι οδεύουν προς μια σύγκρουση, οι Αμερικανοί θα θέλουν να αποσυρθούν.

Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές για τους περισσότερους Ευρωπαίους ότι οι Αμερικανοί δεν θα τους υποστηρίξουν σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία.

Μπορεί να το κάνουν, θα έπρεπε να το κάνουν, αλλά στην κυβέρνηση Τραμπ οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν θα το κάνουν», σημείωσε.