Σε εξέλιξη η συνάντηση του Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Τους έστησε 1,5 ώρα ο Ρώσος πρόεδρος

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Μόσχα η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά η συνάντηση είχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), αλλά υπήρξε καθυστέρηση περίπου 1,5 ώρας, λόγω της παρουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν σε επενδυτικό φόρουμ.

Δείτε το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο:

Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO — Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025

Είχε προηγηθεί γεύμα των Αμερικανών με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έναν στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι με τις ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Υπενθυμίζεται ότι πριν τη συνάντηση ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη».

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και τάσσονται υπέρ του πολέμου, ενώ εγείρουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το SkyNews.

Παράλληλα, ο Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η πόλη Ποκρόβσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού, αφού το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κυματίζουν σημαίες στην πόλη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα ο Πούτιν πρόσθεσε ότι «οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων αποτελούν ''πειρατεία'' και η Ρωσία θα επεκτείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών και πλοίων ως αντίποινα».

Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα χάλι

Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ουάσινγκτον.

Είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα «χάος» και δεν είναι μια εύκολη κατάσταση να επιλυθεί.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε: «Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε.

Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω. Τι χάος!», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, δήλωσε σε εκδήλωση στο Δουβλίνο ότι η ταχύτητα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων – και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις – του έδωσαν λόγο για αισιοδοξία.

«Λίγη αισιοδοξία, με τα δικά μου λόγια, [βρέθηκε] λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και, από την αμερικανική πλευρά, του ενδιαφέροντός τους για αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Αυτό έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από οποιαδήποτε μορφή διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό».