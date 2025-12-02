Σιμπίχα: Η Ρωσία απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνουν ότι η Ρωσία απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πούτιν κάνει δηλώσεις που αποδεικνύουν ότι δεν σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Αντρέι Σιμπίχα στο X. «Χθες δήλωσε ότι είναι έτοιμος να πολεμήσει όλο το χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».