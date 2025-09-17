DW: Νέο «όχι» από το Βερολίνο στην Πολωνία για τις αποζημιώσεις

Όπως αναμενόταν, ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, έθεσε το ζήτημα των αποζημιώσεων στον Γερμανό ομόλογό του. Παρόλα αυτά, η απάντηση του Βερολίνου παραμένει αρνητική.



Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων εξακολουθεί να επισκιάζει τις διμερείς σχέσεις Γερμανίας και Πολωνίας, παρότι είχε ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και την εμφατική στήριξη του Βερολίνου στη Βαρσοβία στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, που πρόσκειται στο εθνολαϊκιστικό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) και βρίσκεται σε διαρκή «κόντρα» με τον φιλοδυτικό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, επαναφέρει το ζήτημα με ιδιαίτερο ζήλο.

Η αρχή είχε γίνει σε εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της έναρξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με τον Ναβρότσκι να δηλώνει ότι πρέπει να διευθετηθεί η εκκρεμότητα των αποζημιώσεων «προκειμένου να οικοδομήσουμε μία σχέση βασισμένη στην αλήθεια» με τη Γερμανία.

Την Τρίτη ο Ναβρότσκι επισκέφθηκε το Βερολίνο για να θέσει εκ νέου το ζήτημα. «Φυσικά δεν έχει λήξει το ζήτημα των αποζημιώσεων, είναι κάτι σημαντικό για την Πολωνία» δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Bild, εκτιμώντας για μία ακόμη φορά το συνολικό ύψος των οφειλών σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ.

«Νομικά λήξαν το ζήτημα»

Στο Βερολίνο ο Κάρολ Ναβρότσκι συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αλλά και με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να γίνουν κοινές δηλώσεις. Η απάντηση για το ζήτημα των αποζημιώσεων ήρθε από την εκπρόσωπο του Σταϊνμάιερ, Κέρστιν Γκάμελιν, μέσω της πλατφόρμας Χ:



Για τη Γερμανία το θέμα «θεωρείται νομικά λήξαν». Κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο ανέφεραν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ότι «ο καγκελάριος επιβεβαίωσε την πάγια γερμανική θέση».

Όπως υπενθυμίζει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Γερμανία θεωρεί ότι ήδη από το 1953 η Πολωνία είχε παραιτηθεί από κάθε έννομη αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων, ενώ το ζήτημα διευθετήθηκε οριστικά (και όχι μόνο με την Πολωνία) με την υπογραφή της Συνθήκης «2+4» κατά την Επανένωση της Γερμανίας το 1990.



Πηγή: DW