Για πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης που δεν μπορούν ακόμη να ταυτοποιηθούν κάνουν λόγο οι αρμόδιοι του αεροδρομίου του Μονάχου, μετά τις νέες πτήσεις drones πάνω από τους δύο διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης του διεθνούς αερολιμένα της Βαυαρίας, το βράδυ της Παρασκευής.

«Τα drones απομακρύνθηκαν από το αεροδρόμιο πριν προλάβουν να αναγνωριστούν» ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, μετά το αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη, το αεροδρόμιο του Μονάχου και το βράδυ της Παρασκευής ανέστειλε για αρκετές ώρες τη λειτουργία του. Ως αποτέλεσμα πολλές πτήσεις έπρεπε να ακυρωθούν και άλλες να εκτραπούν προς το αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης ή της Νυρεμβέργης.

Περίπου 6.000 επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα εκ νέου στο αεροδρόμιο σε αυτοσχέδια κρεβάτια. Προς το παρόν, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο και σήμερα αναμένονται προβλήματα σε προγραμματισμένες πτήσεις.

Νωρίτερα την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, drone άγνωστης επίσης προέλευσης είχε εντοπιστεί πάνω από στρατιωτική βάση της Bundeswehr στο Έρντινγκ, βορειοανατολικά του Μονάχου. Στη συγκεκριμένη βάση στεγάζεται κέντρο ανάπτυξης drones των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Χωρίς να δοθούν προς το παρόν περαιτέρω λεπτομέρειες, ο γερμανικός στρατός επιβεβαίωσε το περιστατικό.

Γερμανός ΥΠΕΣ: Να δοθεί στην αστυνομία του κρατιδίου η αρμοδιότητα να καταρρίπτει drones

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιόαχιμ Χέρμαν (CSU) ζητά στο μεταξύ να δοθεί στην αστυνομία του κρατιδίου η αρμοδιότητα να καταρρίπτει drones, σε περίπτωση «σοβαρού κινδύνου», ενώ και ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU), δήλωσε ότι απαιτείται «επειγόντως ένα πιο λειτουργικό σύστημα άμυνας κατά των drones».

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Μάρκους Ζέντερ αναφέρει ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», κάνοντας λόγο για μια «νέα κατάσταση ασφαλείας με την οποία είμαστε αντιμέτωποι».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα ασφαλείας των κρίσιμων υποδομών στη Γερμανία, όπως είναι τα γερμανικά αεροδρόμια. Όπως ανακοίνωσε, θα παρουσιάσει σύντομα νομοσχέδιο για την ασφάλεια της αεροπορίας αλλά και σχέδιο για την καταπολέμηση των drones με συνεργασία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και της αστυνομίας των κρατιδίων.

