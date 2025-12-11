Δημοσκόπηση Politico: Ο Τραμπ κυριαρχεί στις μεγάλες δημοκρατίες της Ευρώπης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να αναδιαμορφώσει την πολιτική στην Ευρώπη και σύμφωνα με νέα διεθνή δημοσκόπηση του Politico, πολλοί Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θεωρούν ότι το έχει ήδη κάνει.



Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Public First με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες σε ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει ότι η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο θεωρείται πιο σημαντική για τις ευρωπαϊκές χώρες από τις εκλογές των δικών τους ηγετών.

Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν πως η εκλογή Τραμπ είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από την ανάδειξη των Μερτς και Στάρμερ αντίστοιχα. Στη Γαλλία, το 43% δηλώνει ότι η νίκη Τραμπ επηρέασε τη χώρα περισσότερο από την εκλογή Μακρόν.

Την ίδια στιγμή, πολλοί Ευρωπαίοι ψηφοφόροι φαίνεται να συμμερίζονται την άποψη του Τραμπ ότι οι ηγέτες τους είναι «αδύναμοι». Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιολογείται ως «ισχυρός και αποφασιστικός» σε πολύ υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τον Μερτς, τον Μακρόν ή τον Στάρμερ. Ωστόσο, τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι πιο σημαντικές ηγετικές ιδιότητες είναι η εντιμότητα και η διαφάνεια - όχι απαραίτητα η ισχύς.

Η έρευνα καταγράφει επίσης χαμηλή ικανοποίηση με τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι ηγέτες χειρίζονται τον Τραμπ: μόλις το 24% θεωρεί ότι ο Μερτς έχει ανταποκριθεί επαρκώς, ενώ ο Μακρόν συγκεντρώνει ακόμη χαμηλότερο ποσοστό (16%). Η εικόνα του Στάρμερ παρουσιάζεται πιο ισορροπημένη, με το ιστορικό του στη διαχείριση του Τραμπ να μη θεωρείται ούτε καλό ούτε κακό.

Παράλληλα, οι πολίτες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν οι ηγέτες τους να αντισταθούν στον Τραμπ και να τον αμφισβητήσουν. Ωστόσο, όταν η ερώτηση αφορά τη δική τους κυβέρνηση συγκεκριμένα, οι περισσότεροι υποστηρίζουν την ανάγκη συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Συνολικά, η δημοσκόπηση υπογραμμίζει την αυξημένη επιρροή του Τραμπ στις ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις και τη δυσκολία των Ευρωπαίων ηγετών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον νέο συσχετισμό ισχύος στις διατλαντικές σχέσεις.