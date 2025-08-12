Δημοσκόπηση Gallup: Ο Μασκ είναι το πιο μισητό πρόσωπο στην Αμερική

Η θητεία του Ίλον Μασκ στον Λευκό Οίκο υπήρξε καταστροφική τόσο για τη δημοτικότητά του όσο και για τις επιχειρήσεις του. Η Tesla έχει υποστεί το κύριο πλήγμα από την παγκόσμια οργή που στρέφεται εναντίον του, με τις πωλήσεις και τα έσοδα να καταρρέουν, αναφέρει σε δημοσίευμα του το μέσο ενημέρωσης Futurism, με έδρα τη Νέα Υόρκη, το οποίο και παραθέτει την τελευταία δημοσκόπηση της Gallup, βάσει της οποίας ο Μασκ έχει γίνει πραγματικά μισητός.

Χαρακτηριστικά, σημειώνει ότι: το 61% από τους 1.000 τυχαία επιλεγμένους ενήλικες ερωτηθέντες στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι έχουν αρνητική γνώμη για εκείνον, κατατάσσοντάς τον στην κορυφή της λίστας με τις πιο περιφρονημένες διεθνείς προσωπικότητες.

Η έρευνα της Gallup επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα. Νωρίτερα φέτος, δημοσκόπηση του Associated Press έδειξε ότι μόλις το 33% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έβλεπαν τον Μασκ θετικά, έστω και «κάπως», τον Απρίλιο.

Και αυτά πριν ξεσπάσει η ανοιχτή σύγκρουση με τον Τραμπ. Η μέχρι τότε στενή φιλία τους κατέρρευσε τον Ιούνιο, εξελισσόμενη σε μια δημόσια αντιπαράθεση γεμάτη απειλές και ύβρεις.

Μεταγενέστερη έρευνα του Associated Press τον Ιούνιο κατέγραψε μείωση στο ποσοστό των Ρεπουμπλικανών που βλέπουν τον Μασκ «πολύ ευνοϊκά» σε σχέση με τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας ένα ακόμη στρατηγικό του λάθος: την αποξένωση και των δύο πολιτικών στρατοπέδων, χωρίς σαφές όφελος για τον ίδιο ή τις επιχειρήσεις του.

Η κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του έχει πλήξει σοβαρά και την Tesla. Μετά τη δυσφήμιση της μάρκας, οι αγοραστές εγκαταλείπουν μαζικά τα προϊόντα της, αφήνοντας τεράστιο κενό στα οικονομικά της. Οι πωλήσεις καταρρέουν σε Ευρώπη και Κίνα, δείχνοντας ότι οι ενέργειες του Μασκ έχουν ζημιώσει την εταιρεία και εκτός ΗΠΑ.

Η αρνητική διάθεση απέναντί του, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι τόσο έντονη ώστε κάποιοι καταναλωτές αποφεύγουν συνολικά τα ηλεκτρικά οχήματα, ακόμη κι όταν δεν είναι Tesla. Η πτώση της δημοτικότητάς του φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των ίδιων του των ενεργειών.

Η δημοσκόπηση της Gallup κατέγραψε πτώση δημοτικότητας και για άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ίδιο τον πρόεδρο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.